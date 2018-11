Eveliina Piippo laittoi pääsykoekirjat kaappiin ja keskittyi hiihtoon – "Nyt yritän tehdä ratkaisuja ajatellen, että hiihto on työ eikä harrastus"

Keväällä 40 vuotta täyttänyt Riitta-Liisa Roponen hiihtää tällä kaudella 20-vuotisjuhlakiertuettaan, mutta hiihtomaajoukkueen kuopuksella Eveliina Piipolla on eri askelmerkit. Ensimmäistä kauttaan maajoukkueessa harjoitteleva 20-vuotias Piippo vasta opettelee ajattelemaan hiihtoa työnä.



Runsas puoli vuotta sitten Piippo aikoi hakea opiskelemaan lääketiedettä ja biotekniikkaa, mutta päätti lopulta toisin.



– Helmi-maaliskuussa laitoin pääsykoekirjat kaappiin. Nyt yritän tehdä ratkaisuja ajatellen, että hiihto on työ eikä harrastus, Piippo sanoi perjantaina Rukalla.



Vuokatin hiihtolukiossa Piippo pääsi jo kiinni täysipainoiseen harjoitteluun, mutta koulun ansiosta elämässä oli muutakin kiirettä. Nyt hän elää arkeaan hiihdon ehdoilla.



– Aamu- ja iltatreenien välissä voin keskittyä palautumaan. Eikä illalla tarvitse alkaa tehdä läksyjä eikä stressata kokeista. Syön, venyttelen ja menen nukkumaan.



Ihan vielä Piippo ei ole päässyt sinuiksi kokonaisvaltaisen urheiluelämän kanssa. Hän kaipaa yhä välillä koulua ja miettii, toimiiko nykymallissaan oikein.



Huono omatunto hiihtoon keskittymisestä jää kuitenkin satunnaisiksi pohdinnoiksi, sillä Piippo on jo huomannut täysipäiväisen harjoittelun edut.



Välillä ongelmia aiheuttaa silti malttamattomuus kotiharjoittelussa. Kun valmentaja Ville Oksanen ei ole valvomassa harjoituksia, Rovaniemellä asuva Piippo saattaa innostua harjoittelemaan liikaa tai liian kovaa.