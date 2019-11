Eva Wahlström puolustanee MM-titteliään helmikuussa Englannissa

Suomalaisnyrkkeilijä Eva Wahlström puolustaa WBC-liiton ylemmän höyhensarjan MM-titteliään näillä näkymin helmikuussa Terri Harperia vastaan Englannissa.

– Sopimusta emme ole vielä ehtineet allekirjoittaa, mutta suullisesti kyllä vahvistaneet hyväksymisemme tarjoukselle, Wahlströmin nyrkkeilyasioidenhoitaja Petri Paimander sanoi tiedotteessa.

Wahlströmin ja Harperin ottelu luultavasti vahvistetaan tällä viikolla. Ottelu on suunniteltu helmikuun ensimmäiselle tai toiselle viikonlopulle.

Harper on iskenyt ammattilaisena yhdeksän kertaa voittaen kaikki ottelunsa. Hän on painoarvoltaan WBC:tä pienemmän IBO-liiton mestari. Wahlström on otellut 25 ammattilaiskamppailua, joista saldona on 22 voittoa, kaksi ratkaisematonta ja yksi tappio.

Ennen mahdollista Harper-ottelua Wahlström kohtaa 30. marraskuuta Salossa kenialaisen Consolata Musangan. Kyseessä ei ole mestaruusottelu.