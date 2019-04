Ettan seurahistorian ensimmäinen kotikentällä pelattu finaali päättyi tappioon – VaLePa-valmentaja: "Oulu on kaikista vieraspelipaikkakunnista vaikein Suomessa"

Lentopalloseura Etta ei pystynyt tasoittamaan miesten liigan loppuottelusarjaa hallitsevaa Suomen mestaria VaLePa:a vastaan. Avausottelun näytöstyyliin voittanut VaLePa ryösti vierasvoiton Kastellin monitoimitalolta erin 1–3 (21–25, 25–22, 19–25, 22–25).

Oululaiset jäivät perjantaina Tampereella pahasti telineisiin, mutta Kastellin monitoimitalolla pelatussa ottelussa ilme oli jo toisenlainen. VaLePa vei avauserän nimiinsä, mutta toisessa erässä 1156-päiseltä kotiyleisöltä tukea saaneet Olli Kuoksan suojatit saivat hurmostilan päälle.

– Pystyimme ottamaan askeleen eteenpäin. Seuraavaan otteluun täytyy ottaa mukaan asiat, joissa onnistuimme tänään. Sarja on kuitenkin vielä nuori, Ettan päävalmentaja Olli Kuoksa sanoi Ylen haastattelussa.

Etta sai yhden kaipamansa vastauksen: VaLePa on horjutettavissa. Etta vei muutamia näyttäviä palloralleja ja palkitsi hurmoksellisen tuen tarjonneen kotiyleisönsä toisen erän voitolla. Koskaan aiemmin desibelitasot eivät ole nousseet monitoimitalon seinien sisällä yhtä korkealle kuin sunnuntaina.

Mutta toisaalta illan opetus oli Ettalle tyly. Hetkittäinen väläyttely ei auta, kun vastassa on joukkue, jonka avausseitsikossa on viisi viime syksynä Suomea MM-kisoissa edustanutta pelaajaa, Ruotsin maajoukkuemies Erik Sundberg ja vielä liberona Brasilian maajoukkueessa meritoitunut Alan.

VaLePa ei ollut timanttinen, vaan riittävän hyvä ja kylmäpäinen. Ottelun kriittisillä hetkillä otteista kuvastui kokemus, jota pelaajat ovat hankkineet maailman turuilla, toreilla ja trilleriväännöissä.

Etta puolestaan oli joukkue, joka se ei missään nimessä halua olla: sympaattinen häviäjä.

Myös VaLePa:n valmentaja Radovan Gacic jakoi pelin jälkeen kauniit kehut isännille.

– Oulu on kaikista vieraspelipaikkakunnista vaikein Suomessa. Ettalla on täällä jokin erityinen energia pelissään. He paransivat avausfinaalista todella paljon.

Samaa mieltä oli myös Ettan passari Niko Haapakoski, joka kuitenkin näki tuloksen takaa olennaisimman ja tärkeimmän asian.

– Ei yllätä, että paransimme peliämme. Mutta se ei riitä. Jokaisen meistä on päästävä omalle parhaalle tasolleen. Ja jopa yli siitä parhaasta tasosta.

Esimerkiksi Eetu Pennanen jäi ottelussa kahdeksaan pisteeseen. Se on yleispelaajalta liian vähän.

Olli Kuoksan suojatit ottivat askeleen eteenpäin, mutta voittoon se ei riittänyt. KUVA: Jukka Leinonen

Etta kadotti hyvän otteensa erätauon aikana, ja VaLePa vei kaksi seuraavaa erää nimiinsä. Neljännessä erässä isännän esittivät hyvän taistelun, mutta loppuhetkien virheet käänsivät erän vieraille.

Ettan ja koko ottelun tehokkain oli yleispelaaja Antti Ronkainen 23 pisteellään. VaLePa:n Erik Sundberg summasi 17 pistettä.

VaLePa johtaa loppuottelusarjaa voitoin 2–0. Seuraava ottelu pelataan keskiviikkona Tampereella. Suomen mestaruus irtoaa neljällä voitolla.