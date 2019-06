Ettan joukkueessa paljon uusia kasvoja – maajoukkueesta tuttu Helenius ja OsVa-kasvatti Marttila uudet suunnannäyttäjät

Totuus, jota pitää tuijottaa ei todellakaan ole sama Ettalla ja Kärpillä. Nolla on se pieni ero. Kärpillä on peleissä 3500 katsojaa, Ettalla 350. Tämä on totuus. Kuten myös se, ettei lentopallo oikein kiinnosta oululaisia, eteenkään nuoria. Ettan pelien seuraajista leijonanosa alkaa olla liki seittenkymppisiä, hurmos löytyy pelin jälkeen pihalta kun on hirvee kiire kotiin kattoon uutiset ja sää...