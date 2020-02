Ettalle kova takaisku – pistekuningas Helenius sivussa jopa runkosarjan loppuun

Sunnuntain lentopalloliigan ottelussa nilkkansa taittanut Ettan 23-vuotias yleispelaaja Jan Helenius on seuran tiedotteen mukaan sivussa peleistä kuukauden päivät. Helenius loukkasi nilkkansa Loimu-ottelun alkupuolella. Takaisku on Ettalle kova, sillä 480 pistettä iskenyt Helenius on koko liigan pistepörssissä neljännellä sijalla ja hyökkäyspisteissä kolmantena.

Miesten liigan runkosarjan viimeinen kierros pelataan 15. maaliskuuta eli Heleniukselta saattaa jäädä väliin Ettan kaikki yhdeksän jäljellä olevaa ottelua. Oululaisjoukkue on tällä hetkellä sarjassa seitsemäntenä, mutta vain kolme pistettä pudotuspeliviivan paremmalla puolella.

Helenius pelaa Ettassa ensimmäistä kauttaan.