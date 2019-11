Ettalle jäi kiusaajan rooli Akaa-Volleyn vieraana

Lentopallo Miesten liiga, Akaa-Volley–Etta 3–1 (23–25, 25–17, 25–18, 25–19)

Etta aloitti viikonlopun vieraskiertueensa Akaa-Volleyn vieraana Toijalan monitoimihallissa. Neljän joukkueen kärkikoplaan kuuluva Akaa-Volley sai tiukan haasteen Ettalta.

– Kauden avaus oli samassa hallissa. Taas tuli tappio, mutta meidän pelimme on mennyt eteenpäin. Ensimmäisessä erässä syöttö toimi hyvin, ja saimme hyvän startin. Akaa-Volley on kuitenkin kova kotijoukkue. Täältä on vaikea muidenkin saada pisteitä, Ettan päävalmentaja Olli Kuoksa muistutti.

Ensimmäistä erää tahkottiin tasapäin ratkaisutilanteeseen 23–23 saakka. Etta sai erän katki Akaa-Volleyn passarin Akseli Lankisen teknisen virheen avustamana.

Seuraavat erät kulkivat lähes samaa rataa 15 pisteeseen saakka, kunnes kotijoukkue sai nykäistyä muutaman pisteen etumatkan.

– Kotijoukkueen laitahyökkääjät saimme aika hyvin kuriin. Pelin ratkaisuksi muodostui heidän parempi keskipeli. Aleksi Kaatrasalo ja Panu Pitkänen pääsivät hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Muutaman pisteen takamatkalta on vaikea nousta enää voittoon, Kuoksa laskeskeli.

Akaa murjoi Ettan pelin rakentelua tehokkailla hyppysyötöillään. Kovimpaan kyytiin joutui yleispelaaja Janne Marttila, jonka pistesaldo meni lopussa yhden pisteen miinukselle. Torjuntapinnat Akaa-Volley voitti 11–6 ja ässät 9–5. Parhaiten syöttöruudussa kotijoukkueesta kunnostautui viisi ässää upottanut passari Akseli Lankinen.

– Mielenkiinnolla odotan, kun pääsemme pelaamaan kotona Akaata vastaan. Marginaalit ovat näissä peleissä pieniä, Kuoksa painotti.

Ettan miehistöstä yleispelaaja Jan Helenius merkkautti tehot 17/+9 ja hakkuri Ville Sorvoja 14/+7. Keskipelaajista Nuutti Niinivaara napsi seitsemän pistettä ja Tuomas Hänninen kuusi.

Sunnuntaina Etta jatkaa vierasturneetaan Vantaalla Ducksin vieraana. Joukkue tuli perjantaina junalla Tampereelle, mistä käsin Etta sukkuloi molemmissa peleissä.

– Kaikki vieraspelit ovat tärkeitä. Erityisesti sunnuntain peli, kun taistelemme Ducksin kanssa samoista sijoituksista.