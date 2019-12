Etta tyhjin käsin kotiin Itä-Suomen kierrokselta – Savo Volley pieksi oululaiset suoraan kolmessa erässä

Tappio oli Ettalle jo seitsemäs peräkkäinen.

Lentopalloseura Etta palaili Itä-Suomen turneelta Ouluun ilman sarjapisteitä, kun se hävisi itsenäisyyspäivänä miesten liigassa Savo Volleylle erin 3–0 (25–23, 25–20, 25–14). Ottelusta ei jäänyt muisteltavaa pelilliseltä kannalta, mutta muuten tapahtuma jätti varmasti muistijälkiä.

Poikkeuksellisesti Kiuruvedellä pelatun ottelun alku meni vanhoja muistellessa. Ensimmäinen erä oli täyttä retroa pelipaitoja, tuomareiden asusteita ja äänimaailmaa myöten.

– Toisaalta oli meille hyvä, että vierassalissa oli kerrankin hiljaista ensimmäisessä erässä. Ei ollut musiikkia, eikä kuulutuksiakaan hehkutettu, Ettan valmentaja Olli Kuoksa naurahti.

Ottelun edetessä Ettan osaksi tuli hiljaisen pojan rooli, sillä Savo hyökkäsi erittäin tehokkaasti.

– He löivät laidasta pallot alas aika hienosti. Vastustaja oli vahvempi, Kuoksa myönsi.

Torstaina Joensuussa kärsityn tappion jatkoksi tullut häviö oli jo seitsemäs peräkkäinen. Viime kaudesta käytännössä täysin uusiutuneella Ettalla on rakennusvaihe vielä pahasti meneillään.

– Vaikeaa on ollut, ja on jatkossakin. Prosessi on kesken, se pitää hyväksyä ja jatkaa vain töitä.

Tylyistä lukemista huolimatta Etta ei ollut täysin vastaantulija.

– Emme me pelillisesti niin hirveästi olleet perässä, oikeastaan olimme syöttö-vastaanottopelissä jopa edellä.

Torjunta-puolustuspelaamisessa on vielä paljon kyntämätöntä sarkaa. Ettan joukkue kuuluu sisäistäneen hyvin sen, että totuus löytyy ajan mittaan harjoitussalista.

– Tällä kaudella ei ole tarvinnut lopettaa yhtään harjoitusta kesken sen takia, että pelaajat eivät ole täysillä mukana. Esimerkiksi viime kauden hopeajoukkueen harjoitukset piti muutaman kerran päättää ennen aikojaan.

Ensi viikon lauantain kotiottelussa kunnioitetaan pitkään Ettassa pelanneen Juha Keihäskosken uraa paidanjäädytysseremonialla.