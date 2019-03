Etta saa Hurrikaanin vastaansa – välieräsarja alkaa Loimaalla viikonloppuna

Nyt ETTA kaikki taidot peliin, olette erittäin hyviä pelaajia.

Tavoite on saavutettu, mutta parempaa on tulossa.

Suomalainen joukkue ETTA vastassa vierastyöläisiä täynnä olevat joukkueet, jotain Kärppämaista on tulossa uusi buumi Oulussa.