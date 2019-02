Etta pakotti VaLePan polvilleen: "Jouduimme keräämään itseluottamuksen aivan pohjalta"

Oulu

Pohjalta on hyvä ponnistaa.

Etta kävi syvällä menetettyään edellisellä kierroksella 24–14-eräjohtonsa Kokkolassa. Romahdus johti tappioon Tiikereille, ja myös varmalta näyttänyt puolivälierien kotietu oli uhattuna.

– Jouduimme keräämään itseluottamuksen aivan pohjalta. Purimme Kokkolan pelin tiistaina atomeihin ja kasvoimme siitä yli, valmentaja Olli Kuoksa kertoi VaLePa-voiton jälkeen.

Joukkue reagoi tapahtuneeseen ainoalla oikealla tavalla. Mestarisuosikki VaLePaa vastaan nähtiin sisuuntunut Etta, joka pystyi parhaimpaansa pelin alusta loppuun.

– Jos voittaa VaLePan 3–0, niin hyvin pitää pelata. Kotiedun varmistuminen on hieno homma, Antti Ronkainen kommentoi.

Pelin rullatessa Ettan pelaajat uskalsivat tehdä rohkeitakin ratkaisuja – ja myös onnistuivat niissä. Ronkainen ja Eetu Pennanen tarjoilivat toisilleen passit hihalyönneillä suoraan vastaanotosta.

Ettan ja VaLePan kohtaamiset urheilutalolla ovat olleet viime aikoina tasokkaita ja viihdyttäviä. Myös kannattajat ovat tämän huomanneet, pelin yleisömääräksi ilmoitettiin 686 katsojaa. Yksi heistä oli Sun Volleyn ja VaLePan mestarivalmentaja Sami Kurttila, joka nykyisin toimii Ouluseutu Urheiluakatemian lentopallovalmentajana.

Sunnuntain esityksestä huolimatta Kurttila pitää VaLePaa suurimpana mestarisuosikkina.

– VaLePa on selkeästi suurin suosikki finaaleihin. Joukkueen terveystilanne ei ole ollut paras mahdollinen, mutta pikku hiljaa he ovat saaneet pelaajia taas mukaan.

Entäpä sitten Etta, joko nyt on se kevät, jolloin oululaisjoukkue saa itsestään parhaan irti myös pudotuspeleissä?

– Olli Kuoksa ja pelaajat tietävät missä heillä on parannettavaa. Joukkueella on paljon vahvuusalueita ja potentiaalia mennä tosi pitkälle, Kurttila arvioi.

Mitä tarkoittaa tosi pitkälle?

– Jopa finaaleihin.

Kurttilan mukaan puolivälierien kotiedulla on Ettalle iso merkitys. Joukkueilla on helpoin pelata siinä salissa, jossa he ovat harjoitelleet. Myös maantieteelliset seikat korostavat kotietua. Matkustaminen on raskasta.

– Ettalla on myös se etu, että joukkue on tottunut matkustamaan.

Neljänneksi sijoittuvan Ettan todennäköisin vastustaja puolivälierissä on Raision Loimu, mutta raisiolaisten sunnuntain yllätystappion takia myös Akaa-Volley voi yhä yltää viidenneksi.

Kotiedun merkitys näkyi myös VaLePa-voitossa. Etta pisti suurimman mestarisuosikin pakettiin tunnissa ja 40 minuutissa.

Voiton myötä Etta on kellistänyt sarjan kaikki vastustajat vähintään kerran.

Vieraiden kokenut passari Mikko Esko tutki pelin jälkeen tilastoja hartaasti, mutta selkeää syytä kyykkäykseen ei löytynyt.

– Tilastoissa ei ole kauheaa eroa, tosin ässät menivät Ettalle 8–1.

Ettan kahdeksasta ässäsyötöstä puolet merkittiin Antti Ronkaisen nimiin.

