Esteratsastuksen Grand Prix -osakilpailu järjestetään ensimmäistä kertaa Pohjois-Suomessa – Mäntyvaaran kentällä kisataan kahtena viikonloppuna

Esteratsastuksen Grand Prix -osakilpailu järjestetään ensimmäistä kertaa Pohjois-Suomessa, tiedottaa Artic Tour.

Tiedotteen mukaan Arctic Tour on pohjoismainen esteratsastuskilpailu, joka järjestetään 13:sta kerran Rovaniemellä. Ratsastajainliitto myönsi Arctic Tour -ratsastuskilpailulle Grand Prix -osakilpailun, joka on vaativin Suomessa järjestettävä kansallinen sarjakilpailu.

Suomen kärkiratsastajien lisäksi osakilpailuun odotetaan osallistujia Ruotsista ja Norjasta. Kilpailuun osallistuu 150–200 ratsukkoa.

Kilpailu järjestetään tänä vuonna kahtena viikonloppuna peräkkäin, 9.-11.elokuuta sekä 16.–18.elokuuta. Lauantaina 17. elokuuta kello 13:00 ratsastetaan Arctic Trophy -luokkien finaalit ja sunnuntaina 18.elokuuta kello 13:00 Grand Prix -osakilpailu.

Kilpailu järjestetään Mäntyvaaran nurmikentällä, joka on kooltaan 4,5 hehtaaria. Tiedotteen mukaan kisaradan nurmi on sorapohjainen ja on erittäin säänkestävä. Kentällä ei myöskään järjestetä muita ratsastuskilpailuja ennen Artic Touria.