Estejuoksija Topi Raitanen tavoittelee uusia ennätyksiä lähipäivien kisoissa

Paavo Nurmen kisojen estejuoksu on alkukauden pääkilpailu

Kilpailukautensa vauhdikkaasti aloittanut estejuoksija Topi Raitanen tavoittelee ennätyksiään Lahden gp-kisojen 1 500 metrillä keskiviikkona ja Paavo Nurmen kisojen estekilpailussa tiistaina. Esteissä ennätysjuoksu tarkoittaisi samalla Dohan MM-kisojen tulosrajan 8.29,00 alitusta.

Raitanen, 23, kohensi viime vuonna ennätystään lähes kymmenen sekuntia aikaan 8.28,48. Hänen 1 500 metrin ennätyksensä on 3.41,88.

– Lahdessa tähtään heti ensimmäisessä 1 500 metrin juoksussa 3.40:n alitukseen. Se on minulle tärkeä kilpailu, mutta panostus on esteissä, joten Paavo Nurmen kisojen estekilpailu on alkukauden tärkein, Raitanen kertoo alkukesän näkymistään.

– Tavoitteena on juosta Turussa mahdollisimman lähelle 8.20:tä.

Kaksi harjoitusjaksoa ennen Dohaa

Raitanen kiri viime kesänä riehakkaasti Berliinin EM-finaaliin, mutta rapsakkaa vauhtia riitti vain yhteen juoksuun.

Toukokuun lopulla Raitanen käynnisteli kauttaan juoksemalla Bergenissä 3 000 metrin ennätyksensä 7.56,10 ja kolme päivää myöhemmin Belgian Oordegemissä esteet ajassa 8.29,27.

– Juoksin kilpailut tarkoituksella kuin karsinnan ja finaalin yhdistelmänä, koska viime vuonna en vielä kestänyt sitä.

Raitanen rytmittää ennätyspitkää kesän kilpailukautta St. Moritzin kolmeviikkoisella vuoristoleirillä kesäkuun lopulta heinäkuun puoliväliin. Toinen harjoitusjakso on sovitettu Ruotsi-ottelun perään syyskuulle.

Dohan MM-kilpailut järjestetään 28. syyskuuta–6. lokakuuta.