Ranskalainen estejuoksija Ophelie Claude-Boxberger on jäänyt kiinni kielletyn epo-hormonin käytöstä. Pariisin syyttäjävirasto on vahvistanut, että se on aloittanut tapauksen esitutkinnan dopingrikkomuksena.

Claude-Boxberger jäi aiemmin syksyllä Dohan MM-kisoissa naisten 3 000 metrin esteiden alkuerässään viimeiseksi. Hän on ranskalaismedian mukaan jäänyt dopingista kiinni syyskuussa ennen MM-Dohaa.

Dopingtapaus on Ranskan yleisurheilussa jo kolmas vuoden sisällä.