Esapekka Lappi piti kärkipaikkansa Turkin MM-rallissa – Tänak keskeytti, Latvalalla takaa-ajettavaa

Suomalaiskuljettaja Esapekka Lapin johto Turkin MM-rallissa kestää. Lappi kiidätti Citroeninsa toiseksi nopeimpaan aikaan lauantain toisella erikoiskokeella ja kasvatti kilpailujohtonsa Sebastien Ogieriin 2,2 sekuntiin.

– Minulla oli paremmat renkaat kuin Sebastienilla. Näyttää siltä, että Andreas on hyvässä iskussa, Lappi viittasi WRC.comin haastattelussa pohja-ajan ajaneeseen norjalaiseen Andreas Mikkelseniin.

Mikkelsen on jäänyt yli minuutin Lapista ja on kolmantena ennen Fordin Teemu Sunista.

– Huonoa ajoa minulta. Ei ole helppoa vaihtaa rytmiä auton säästämisestä täysillä paahtamiseen, Suninen harmitteli jäätyään Mikkelsenistä yli 11 sekuntia.

Yli kymmenen sekunnin päähän jäi myös Toyotan Jari-Matti Latvala, jolla on takaa-ajettavaa kilpailun kärkeen liki kaksi ja puoli minuuttia.

– On vaikeaa, koska auto ei käänny ja minun pitää olla erittäin aggressiivinen, mikä ei ole ideaali tilanne, Latvala kertoi.

Latvalan tallitoverilla Ott Tänakilla oli ongelmia aamun toisen erikoiskokeen lähdössä eikä virolainen saanut autoaan käyntiin. MM-sarjaa johtavan Tänakin päivä meni pilalle ja päättyi keskeytykseen.

– Mitään ei tapahtunut. Emme saaneet käynnistettyä sitä. Siinä on jokin sähkövika. Viisi kilometriä sitten pysäytimme ja starttasimme, eikä mitään tällaista ollut. Walesissa sitten taas taistellaan. On vaikea taistella maailmanmestaruudesta, jos meillä on tällaisia vikoja, Tänak suomi ajokkiaan.