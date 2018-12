Erkka Westerlund: "Hyvä valmentaja kantaa kokonaisvaltaisen vastuun urheilijasta ihmisenä"

Onko oikein, että menestystä saavuttanut, mutta autoritäärisillä metodeillaan kohua herättänyt valmentaja on ehdolla Vuoden valmentajaksi?

Suomen Ammattivalmentajat ry:n puheenjohtaja Erkka Westerlund ei halua ottaa kantaa siihen, pitäisikö joukkuevoimisteluvalmentaja Titta Heikkilän olla ehdolla Vuoden valmentajaksi.

– Se on toimittajien valinta, enkä puutu siihen. Sen kuitenkin sanon, että maailma muuttuu ja muutosta voisi olla hyvä seurata.

Westerlundilla on selvä mielipide siitä, mitkä ovat hyvän valmentajuuden kriteerit.

– Suomessa on ollut viime vuosikymmenet vallalla voittamisen ylikorostaminen. Voittamisen pakko tekee ilmapiiristä ahdistavan. Edustamissani järjestöissä olemme tehneet kaikkemme, että pääsisimme tästä eroon. Suunta on pois voittamiskeskeisestä valmentamisesta ja kohti oppimiskeskeistä valmentamista.

– Minusta hyvä valmentaja on sellainen, joka kantaa kokonaisvaltaisen vastuun urheilijasta ihmisenä. Valmentajan tehtävä on auttaa urheilijaa inspiroitumaan ja löytämään intohimon. Se ei tapahdu ylhäältä päin käskemällä, vaan tukemalla ja dialogia käymällä. Kun urheilija oppii tuntemaan itsensä, se kantaa elämässä vielä urheilu-uran jälkeenkin. Se on isoin asia, mitä urheilu voi ihmiselle antaa.

Westerlund siteeraa edesmennyttä urheilulääkäri Aki Hintsaa.

– Menestys on henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sivutuote.

Westerlund oli viime kaudella venäläisen KHL-joukkue Ufan päävalmentaja. Osaatko kuvitella, että Venäjällä syntyisi julkinen keskustelu yksittäisen valmentajan kyseenalaisista metodeista?

– En. Urheilijalähtöisessä valmennuskulttuurissa Suomi on vuosikymmeniä Venäjää edellä. Meillä aika alkaa olla kypsä siihen, että oppimiskeskeinen valmennustyyli on jo valtavirtaa.

– Tulevia sukupolvia ei voi valmentaa, kuten aiempia sukupolvia on valmennettu. Huutaminen ei toimi. Urheilu on vain osa elämää ja voittaminen vain osa urheilua. Valmentaminen pitää nähdä laajemmin. Se on oppia elämää varten, Westerlund toteaa.

61-vuotias Westerlund on saavuttanut jääkiekkovalmentajana kaksi olympia- ja kolme MM-mitalia, kolme juniorien arvokilpailumitalia sekä yhden Suomen mestaruuden. Hän ei valmenna tällä hetkellä mitään joukkuetta.