Erivärisestä pelipaidasta erottuva libero on takakentän johtaja

Liberosääntö tuli lentopalloon 1990-luvun lopulla

Naisten lentopallomaajoukkueen libero Roosa Koskelo iloitsee Turkin EM-turnauksessa, että hän on saanut otteluissa kunnolla töitä. Libero on takakentän johtaja, mutta jos vastustaja niin päättää, hän voi jäädä vajaatyöllistetyksi.

– Pelissä pysyy paremmin mukana, kun tulee palloja. Se on ihan kauheaa, jos kukaan ei syötä eikä lyö minulle päin. Silloin kiertää ihan turistina kenttää, Koskelo kuvasi Ankarassa.

Vastustaja voi tehdä liberosta turistin, jos se suuntaa aloitussyöttönsä muille tai iskee pallot liberon ulottumattomiin. Vastaanottoryhmityksellä liberon tonttia voi toki kasvattaa, jotta nostamisen erikoispelaaja saa otettua yleispelaajilta haltuun isomman osan kenttäalasta.

Libero huutaa muut pois tieltään

Lentopallon juuret juontavat 1800-luvun lopulle ja Yhdysvaltain NMKY-toimintaan, mutta liberosääntö lajiin kehitettiin vasta 1990-luvun lopulla. Liberon rooli auttaa lyhyempiäkin pelaajia yltämään lajissa huipulle, sillä verkolla alle 170-senttinen on eittämättä altavastaaja.

Suomen EM-joukkueen liberoista Koskelo on Lentopalloliiton mukaan 165-senttinen ja toistaiseksi Ankarassa ilman peliaikaa jäänyt Tiiamari Sievänen 168-senttinen.

Liberona pelaaminen edellyttää ketteryyttä, vahvaa fyysistä kuntoa ja lujaa luonnetta. Isommat joukkuekaverit pitää ajoittain komentaa pois tieltä, jotta saa käytettyä omia vahvuuksiaan.

Peliä ohjataan huutamalla. Kaikille pitää olla selvää, kuka pallon nostaa.

– Pyrimme siihen, että kommunikoimme selvissäkin tilanteissa, jotta huutamisesta tulee automaatio, Sievänen kertoi STT:lle Kuortaneen-leirillä ennen EM-kisoja.

Hillityn oloinen luokanopettajaopiskelija myöntää, että huutamista piti opetella.

– Juniorimaajoukkueessa minut laitettiin joskus huutamaan ilman palloakin. Aikuisten maajoukkueessa sitä ei ole enää tarvinnut tehdä, Sievänen nauroi.

Liberon arvostus nousussa

Libero on takakentän erikoispelaaja, joka erottuu mittansa ohella muusta joukkueesta erivärisellä pelipaidalla. Erottelu on tarpeen, sillä liberon roolia on rajoitettu.

Libero ei muun muassa saa torjua eikä lyödä iskulyöntejä. Hän ei myöskään syötä aloitussyöttöjä. Libero saa korvata takakentällä minkä pelaajan tahansa, mutta yleensä takakenttäkierrokselta vaihtoon tulee keskipelaaja.

Koskelo pelaa ammatikseen Saksan Stuttgartissa. Sievänen edustaa LP Kangasalaa, mutta pelasi vuoden Sveitsin liigaa Zürichissä.

– Viime vuosina liberon arvostus on alkanut nousta, vaikka vielä on näkyvissä sitä, ettei libero tee lentopallossa pisteitä. Jos on sarjoja, joissa on ulkomaalaiskiintiö, joukkueisiin ostetaan mieluummin pisteitä tekeviä pelaajia, Sievänen luonnehti.

Suomella on EM-turnauksen alkulohkossa vielä ottelut Ranskaa vastaan tiistaina ja Bulgariaa vastaan torstaina.