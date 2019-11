Entinen maajoukkuehiihtäjä Teemu Kattilakoski on huolissaan leipälajinsa tulevaisuudesta – "Pahalta näyttää, enkä minä sitä edes ihmettele"

Todellakin! Nähtävästi ei vain lasten ja nuorten mutta myös aikuisten lukutaito on romahtanut Suomessa! Kattilakosken sanomisissa ei ollut mitään epäselvää jos vain edes hiukan osaa lukea. Muuten hän oli aivan oikeassa. Kaikki perinteiset niin sanotut pohjoismaiset hiihtolajit ovat menossa manan majoille Suomessa. Kun nuoria ei voisi vähempää kiinnostaa niin harrastajapohja kapenee vuosi vuodelta ja ennen pitkää jäljelle jäävät vain lajia kuntoilumielessä harrastavat. Mäkihyppy on jo kuolinkouristuksissa, hiihdossa ollaan kahden kilpailijan varassa ja yhdistetty on samassa jamassa. Tulevaisuus on joukkuelajien ja monien uusien lajien kun taas samaan aikaan perinteiset talviurheilulajit eivät nuoria kiinnosta. Itse lopetin hiihtämisen kun tämä vapaa tyyli tuli vallitsevaksi. En myöskään lainkaan ymmärrä miksi kilpahiihdossa ei ole siirrytty pelkkään vapaaseen tyyliin. Perinteinen tyyli pitäisi yksinkertaisesti kipata veks ja siirtyä pelkkään vapaaseen. Eihän mäkihypyssäkään ole eri sarjoja vanhalle sukset yhtä puuta-tyylille ja nykyiselle v-tyylille.