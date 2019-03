Emmi Peltonen korvaa Viveca Lindforsin MM-taitoluistelussa

Emmi Peltonen ottaa odotetusti Viveca Lindforsin paikan taitoluistelun MM-kisoissa. Paikka aukesi, kun tuore EM-pronssimitalisti Lindfors ilmoitti jättävänsä MM-kisat väliin terveyssyiden takia.

– Etenimme käsikirjoituksen mukaan. Emmi oli ensimmäisellä varasijalla, ja kartoitimme hänen tilanteensa. Annoimme hänen miettiä tiiminsä kanssa, että on valmis matkaan, Taitoluisteluliiton valmennuspäällikkö Satu Niittynen kertoi STT:lle puhelimitse.

Lindfors oli alun perin nimetty Suomen MM-edustajaksi ja Peltonen sekä Jenni Saarinen varaluistelijoiksi. Peltonen sijoittui tammikuussa EM-kilpailuissa kahdeksanneksi, ja Saarinen voitti helmikuussa PM-kultaa.

MM-kilpailut luistellaan Japanin Saitamassa 18.–24. maaliskuuta. Suomen joukkueen muut luistelijat ovat Valtter Virtanen miehissä ja Juulia Turkkila sekä Matthias Versluis jäätanssissa.

– Urheilijat asettavat omat tavoitteensa, mutta varmasti ensimmäinen tavoite kaikilla on päästä finaaliin eli vapaaohjelmaan. Voisi odottaa, ettei siellä (finaalissa) ihan viimeisiä sijoja koputeltaisi. Toivoisin, että ainakin naisten kisassa ja jäätanssissa myös finaalissa napsittaisiin päänahkoja, Niittynen sanoi.

Lindfors ilmoitti tiistaina Instagram-tilillään, ettei kilpaile enää tällä kaudella.

– Varmasti pettymys on urheilijalle itselleen kaikkein isoin. EM-kisat antoivat odottaa huimaa parannusta myös MM-sijoituksiin. Vivecalla on vielä ura edessään, eikä sitä voi riskeerata. Ymmärrän ja kunnioitan täysin päätöstä. Myös Emmi on hyvä luistelija, ja ilolla otamme hänet joukkueeseen mukaan, Niittynen sanoi.

