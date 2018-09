Emma Laine pelaa illalla tenniksen nelinpelin finaalissa Lissabonin ITF-tennisturnauksessa

Emma Laine pelaa tänään illalla tenniksen nelinpelin loppuottelussa ITF-turnauksessa Lissabonissa. Laineen parina turnauksessa on britti Samantha Murray. Laine ja Murray kohtaavat finaalissa Hollannin Michaella Krajicekin ja Tshekin Tereza Martincovan.

Välierissä Laine ja Murray kukistivat Omanin Fatma Al-Nabhanin ja Portugalin Francisca Jorgen 6-2, 7-6.

- On ollut tosi mukava pelata Samin kanssa. Hän kuuluu niihin pelaajiin, joiden kanssa tykkään pelata. Emme ole hetkeen pystyneet pelaamaan hänen loukkaantumisensa johdosta, ja hän pelasi kesällä ruohokisoja, mutta nyt on ollut tosi mukavaa pelata yhdessä. Pelityylimme sopivat hyvin yhteen, Laine kertoi Tennisliiton tiedotteessa.

Laineella ja Murraylla on hyviä muistoja Lissabonista, sillä pari voitti samaisen turnauksen kaksi vuotta sitten. Loppuottelupaikka on Laineelle tämän vuoden kolmas, mutta turnausvoittoja suomalaiselle ei ole vielä irronnut. Laine on naisten nelinpelirankingissa sijalla 332.

Lissabonin ITF-turnauksen palkintoarvo on 25 000 dollaria. Finaalin on määrä käynnistyä Suomen aikaa kello 18.30.