EM-kisat kruunaavat lentopalloilija Saara Eskon häkellyttävän paluun huipulle

Perjantai huipentaa Saara Eskon hämmästyttävän paluun huippulentopallon pariin. 38-vuotias Esko aloittaa naisten maajoukkueen kanssa EM-kisojen alkulohkon Turkin Ankarassa, vaikka oli lopettanut maajoukkueuransa ja pääosin pelaamisenkin kevääseen 2010.

Eskon uusi ura alkoi yllättäen viime joulukuussa, kun naisten maajoukkueen päävalmentaja Tapio Kangasniemi pyysi häntä tuuraamaan loukkaantuneita pelaajia 14–15-vuotiaiden maajoukkueleirillä Kuortaneella. Esko oli urheiluopistossa suorittamassa entisille huippu-urheilijoille tarkoitettua valmentajien ammattitutkintoa.

Vammalan Lentopallossa maan kolmostasolla eli kakkossarjassa pelannut Esko vastasi kyllä Kangasniemen kyselyyn, josko kokenut pelaaja lähtisi auttamaan maajoukkuetta EM-kisoissa. Niihin Suomi pääsi ensi kertaa sitten vuoden 1989.

– Olen tehnyt kaiken niin viimeisen päälle kuin pystyn, Esko kertoi STT:lle maajoukkueen leirillä Kuortaneella pari viikkoa sitten.

Huima työmäärä kuntoon pääsemiseksi

Esko lopetti yhdeksän vuoden mittaisen ammattilaisuransa kevääseen 2010, jolloin pelasi myös viimeiseksi luulemansa maaottelun. Sen jälkeen Saara ja ex-maajoukkuepassari Mikko Eskon perhe kasvoi kahdella lapsella, jotka ovat nyt kasvaneet ekaluokkalaiseksi ja kolmosluokkalaiseksi.

– Jos me Mikon kanssa olisimme molemmat pelanneet, se ei olisi ollut lapsille oikein. En ole katunut mitään, ja olen nyt saanut uuden mahdollisuuden, Saara Esko kertasi.

Taukoa peleistä kertyi kuusi vuotta. Kaudella 2015–2016 hän oli mukana LP-Vampulan liigajoukkueessa, mutta rupeama päättyi neljän ottelun jälkeen vasemman polven loukkaantumiseen.

Uuden paluun isoin haaste on ollut päästä fyysisesti sellaiseen kuntoon, että keho kestää lentopalloa.

– Kun toukokuussa aloitin maajoukkueleirit, polvet olivat joka treenin jälkeen tosi kipeät. Nyt ne eivät enää ole yhtään kipeät, Esko kuvasi.

Pelatessa ei mieti ikää tai pelitaukoa

Lajiharjoittelussa Esko on hakenut toistoja löytääkseen vanhan tuntuman. Työ tuntuu onnistuneen, sillä välillä hän on ollut maaotteluissa aloituskokoonpanossa.

– Pelit sytyttävät. Ei siinä mieti yhtään, minkä ikäinen on ja kuinka monta vuotta on ollut taukoa ja ketä on vastassa.

Suomi saavutti karsintapeleissä EM-kisapaikan, ja Esko toivoo, että suomalaiset pystyisivät käyttämään historiallisen EM-mahdollisuutensa pelaamalla hyvin yhteen.

– Meillä ei ole yhtään kaksimetristä moukaria, joka tekee 30 pistettä joka ottelussa. Siksi meidän pitää onnistua omantyylisessä pelissä, Esko kuvasi ja selitti sen tarkoittavan nopeaa hyökkäyspeliä, vaikeita aloitussyöttöjä, tarkkaa vastaanottopeliä ja onnistunutta puolustamista.

Suomi aloittaa EM-turnauksen kohtaamalla hallitsevan maailmanmestarin Serbian.