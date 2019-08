Elian Web on palannut eliittitasolle vaisumman kisajakson jälkeen. KUVA: Peura Pekka

Lumijoelta käsin uransa alkuvuodet kilpaillut ja nykyisin Ruotsin Julmyrassa valmentautuva Elian Web häikäisi perjantai-iltana Bergsåkerissa voittaen hyvätasoisen V75-lähtönsä ylivoimaisesti. Voittoaika 09,9a/1640 m oli paitsi ruunan oma ennätys myös rataennätys ja nopein pohjoissuomalaisen hevosen koskaan juoksema aika. Voimassaolevan SE-tuloksen 09,7a on tehnyt Brad De Veluwe valmentajansa Tuomas Korvenojan ajamana Halmstadissa vuonna 2012.

Erityisen ilahduttavaa on ollut seurata aikansa varsatähden ja vuonna 2017 Elitloppetin karsintaan osallistuneen vauhtikoneen paluuta eliittitasolle vaisummin sujuneen kilpailujakson jälkeen.

Vaikka Elian Web on ajoittain väläytellyt osaamistaan ja tienannut Suur-Hollola -ajossa menestymällä molempina edellisvuosinakin yli 60 000 euron vuosiansiot, on sen esityksiä leimannut pitkään epätasaisuus. Kesän edetessä on Katja Melkon treenattavan askelissa ja olemuksessa alkanut olla jälleen entisen kaltaista ponnekkuutta. Bergsåkerissa se irtosi kilpakumppaneistaan leikittelevän keveästi, energiaa uhkuen.

Melkon mukaan oleellinen tekijä suoritustason kohenemisen ja vakautumisen taustalla on ollut toukokuussa Finlandia-ajon jälkeen tehty kurkkuoperaatio. Elian Webin tutkinut tanskalainen eläinlääkäri havaitsi tähystyksessä kurkun alueella pienen ihopoimun, joka ei muutoin aiheuttanut oireita mutta ahtautti hengitystä kovassa rasituksessa. Ongelma saatiin hoidettua, minkä jälkeen hevonen on vähitellen alkanut luottaa hapensaannin sujuvan loppusuorallakin normaalisti.

– Eetu oikein rakastaa juosta kovaa ja tykkää, kun kukaan ei saa sitä kiinni, Melkko naurahtaa.

Ruunan seuraavaksi kilpailuksi on Melkon mukaan kaavailtu Vermossa derbypäivänä 31.8. ajettavaa lämminveristen Suomen mestaruutta. Tämän jälkeen se jatkanee Ruotsin rahakkaiden kultadivisioonalähtöjen kiertämistä.

– Tarkoitus on edetä hevosen ehdoilla ja katsella sopivia sarjoja tilanteen mukaan. Toivottavasti Eetulla on vielä edessä paljon hyviä kilpailuvuosia, valmentaja toteaa.