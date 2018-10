Eino Järvelä ja Tapani Piri jatkavat Oulun Lipossa

Viime kaudella Lippo Pesiksen paidassa Superpesistä pelanneet Eino Järvelä ja Tapani Piri ovat tehneet pelaajasopimukset Oulun Lipon kanssa. Kaksikko tuo kokemusta nuoreen joukkueeseen.

– Todella tärkeitä sopimuksia. Järvelä ja Piri tuovat erikoisosaamista ulko- ja sisäpeliimme. Saimme etukenttämme kerralla kuntoon näiden sopimusten myötä, pelinjohtaja Ilkka Hirvonen sanoo.

Myös Oulun Lipon miesten edustusjoukkuetta hallinnoivan Läpilyönti Oy:n toimitusjohtaja Mika Lähteenmäki on tyytyväinen.

– Molemmilla pelaajilla oli useita muitakin ottajia, joten on hienoa, että saimme tehtyä sopimukset. Meillä on neuvottelut kesken edelleen muutaman pelaajan kanssa. Jos teemme vielä uusia pelaajasopimuksia, niin näiden pelaajien on oltava selkeitä vahvistuksia nykyiseen joukkueeseemme.