Edis Tatli uhkaa jäädä kuihtuvan ammattinyrkkeilyn ainoaksi kärjeksi

Eva Wahlström on lopettelemassa, ja Robert Heleniuksen jäljellä olevaa uraa voi laskea erissä.

Eva Wahlström on ehkä lyönyt viimeiset iskunsa nyrkkeilyn ammattikehissä. Robert Heleniuksen uran jatkoa kannattaa laskea erissä eikä otteluissa. Edis Tatli jatkaa, mutta uraa pönkitetään taas Euroopan mestaruuden suuntaan.

Suomessa ammattinyrkkeily uhkaa kuihtua, kun stadiontasoisista ottelijoista kaksi kolmasosaa eli Wahlström ja näillä näkymin myös Helenius alkaa olla uransa ehtoossa.

Wahlströmin, 39, lopetusilmoitus voi tulla milloin tahansa, mutta kokenut nyrkkeilyvalmentaja ja -vaikuttaja Pekka Mäki ei veikkaile ajankohtaa.

– Eva on ollut mukana niin pitkään, että osaa arvioida tilanteensa, hallitsee ajoitukset sekä ymmärtää, mitä uralla on vielä saavutettavissa, Mäki muotoilee arvionsa.

Wahlströmin uraa Mäki paketoi rohkeammin.

– Suhtaudun Evan uraan kaikella kunnioituksella. Hän on ammattilainen, josta moni voisi ottaa oppia. Hyvä esimerkki siitä, miten harjoitellaan sitkeästi, ammattimaisesti, eikä anneta missään vaiheessa periksi, vaikka uralla on ollut vastoinkäymisiä, loukkaantumisia ja sairastelua, Mäki jatkaa.

Aiemmin tässä kuussa maailmanmestaruutensa menettänyt Wahlström jättää ammattilaisiltoihin tyhjiön, jota ei täytä lähiaikoina kukaan.

Helenius joutuu puhuriin Puolasta

Heleniuksen, 36, urassa on riittänyt käänteitä, kärhämiä ja raskaan sarjan Euroopan mestaruus muttei MM-ottelua. Maaliskuun alkupuolella hän kohtaa New Yorkissa Adam Kownackin, jonka 20 ottelun listassa on vain voittoja ja 15 tyrmäystä.

Heleniusta uhkaa viime otteluiden perusteella tappio.

– Robben pitää olla rautaisessa kunnossa voittaakseen, Mäki ennakoi.

Helenius tarvitsisi ottelussa painavia osumia etäältä ja juonikasta taktiikkaa.

– Kownacki tulee matseissa duuniin. Hänellä on hyvä leuka, hän ei pysähdy ja hän on jo kohdannut ammattilaisena hyviä nyrkkeilijöitä, Mäki luettelee 30-vuotiaan puolalaisen ansiot.

– Robben kannattaisi otelle Klitshkojen tapaan eli lyödä vasen-oikea-yhdistelmiä, tarttua lyöntien jälkeen kiinni ja roikkua.

Helenius ei voi ryhtyä tappelemaan kuten Gerald Washington -ottelussa eikä astella siististi puolietäisyydelle kuten tappio-ottelussa Johann Duhaupas'ta vastaan.

Minkä tahansa taktiikan toteuttaminen menestyksekkäästi edellyttää silti myös hyvää kuntoa.

Tatlin tähtäin on Euroopassa

Kevytsarjan Euroopan mestari ja kerran MM-tittelistä iskenyt Edis Tatli, 32, kelpaa urheilullisesti esimerkiksi.

Tatli tähtää Euroopan mestaruuteen, mutta tuttu vastus Francesco Patera väisti kaksikon kolmannen kamppailun. Nyt kulisseissa neuvotellaan Euroopan nyrkkeilyliiton siunauksella hänelle ja italialaiselle Gianluca Ceglialle ottelua avoimesta EM-tittelistä.

Ceglia, 30, on EU:n mestari, jolla on 15 voittoa ja kolme tappiota.

– Neuvottelut ovat menossa. Olemme suunnittelemassa pääkaupunkiseudulle isompaa laadukasta ammattilaisiltaa, jossa Tatli iskisi Euroopan mestaruudesta, Mäki kertoo valmennettavastaan.

– Yksityiskohdat ratkeavat lähiviikkoina.

Tatlin jäljille pyrkivät ehkä nyrkkeilijät kuten Oskari Metz välisarjassa sekä Tomi Silvennoinen ja Antti Hietala ylemmässä välisarjassa. Pohjoismaiden mestari Satu Lehtonen on vasta aloittanut ammattilaisena.

– Tarvitaan rahaa ja resursseja. Pitää harjoitella ammattimaisesti, mutta on yhtä tärkeää, että uraa luodaan systemaattisesti, alkuvuodesta Nyrkkeilyliiton lajipäälliköksi valittu Mäki muistuttaa.

– Ammattinyrkkeily on tiimityötä.