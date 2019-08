Edellisellä EM-kisakerralla 30 vuotta sitten mukana olleella Mariliisa Salmella on sormet pelissä naisten lentopallon kehityksessä

Pelaajat ponnistavat takavuosia korkeammalle, joukkueiden hyökkäyspeli on nopeampaa kuin ennen, ja iskulyönnit lävähtävät vastustajan kenttään aiempaa kovemmalla voimalla.

Naisten lentopallomaajoukkueen joukkueenjohtaja Mariliisa Salmi seuraa pelin kehittymistä aitiopaikalta. Kolmekymmentä vuotta sitten, Suomen naisten edellisellä EM-kisakerralla, Salmi oli maajoukkueen passari ja kapteeni.

Vuoden 1989 EM-kisat päättyivät Saksassa yhden erävoiton siivittämänä 12. eli viimeiseen sijaan.

– Kun pelasimme sijoista 9–12, keskipelaaja Mari Salonen (nykyinen Merilä) loukkaantui. Ehkä ilman sitä loukkaantumista olisimme voineet tavoitella parempaa sijoitusta, Salmi muisteli STT:lle maajoukkueen leirillä Kuortaneella.

Maajoukkueella tuoreet jalat ja pää

Ensi viikolla Suomen naiset aloittavat EM-turnauksen Turkin Ankarassa. Salmen mielestä pääsy EM-turnaukseen on nyt isompi juttu kuin mitä se oli 30 vuotta sitten, vaikka joukkuemäärä nousi nyt 24:ään.

– Tässä on parin hyvän vuoden ansiosta positiivinen vire. Ihmiset ovat kiinnostuneita, ja mediahuomio on eri luokkaa kuin "silloin sata vuotta sitten", Salmi sanoi.

Yhtymäkohtaa hän löytää valmistautumisen huolellisuudesta. Vuonna 1989 päävalmentaja Seppo Pulkkinen leiritti pelaajia noin sata päivää, ja tänä vuonna naiset pelasivat alkukesän Kultaista liigaa ja ovat sittemmin leireilleet Kuusamossa ja Kuortaneella. Loppuviikolla matka jatkuu Slovakian kautta EM-paikkakunnalle Turkkiin.

– Keväällä jengi oli aika väsyksissä, kun he tulivat maajoukkueeseen suoraan seurajoukkueistaan. Nyt joukkue on mukana tuoreemmalla jalalla ja päällä ja on kehittynyt kesän aikana, Salmi kuvasi.

Salmi näytti suuntaa ammattilaiskentille

Salmi on lajissaan vahva esikuva. Hän lähti vuonna 1985 pelaamaan lentopalloa Brigham Young -yliopistoon Utahiin Sari Virtasen kanssa. Pelikaverista tuli Virtanen-Stevens, ja hän jäi Yhdysvaltoihin. Salmesta tuli naislentopallon ensimmäinen suomalaisammattilainen Norjan ja Ranskan kentille.

– Kontaktit ulkomailla pelaamiseen tulivat maajoukkueturnauksista. Nykyään pelaajilla on helpompaa, kun on agentit, keväällä 1996 uransa lopettanut Salmi arvioi.

Heti pelaajauran jälkeen hän aloitti juniorivalmentajana. Työsarkaan ovat mahtuneet myös nuorten aluejoukkueiden valmentaminen sekä joukkueenjohtajan hommat nuorten ja naisten maajoukkueen parissa.

– Maajoukkueen passari Kaisa Alanko tuli tutuksi jo 13-vuotiaana. Meillä on läheinen suhde, vaikka pelaajana olemme erilaisia. Minä olin aggressiivinen passari, Kaisa on rauhallinen, urallaan naisten kärkimäärän 235 maaottelua pelannut Salmi kertoi.

Kehittyminen vaatii haasteita

Monet pelaajat lähtevät jo parikymppisinä ulkomaille. Salmi toivoo, että he uskaltaisivat hakea ammattilaiskentiltä aina uusia haasteita, eivätkä tyytyisi jatkamaan tutussa joukkueessa.

– Riikka Lehtonen oli aikoinaan hyvä esimerkki siitä, että nuorena ulkomaille siirtynyt pelaaja voi menestyä. Mutta hän onkin sellainen läpi seinän -tyyppi, että selviää vaikeuksista, Salmi naurahti.

EM-kisajoukkueen 14 pelaajasta valtaosa on pelannut tai pelaa ulkomailla. EM-kisat ovat pelaajille tärkeä näyteikkuna, sillä katsomo on täynnä valmentajia ja agentteja.

– Toivottavasti otamme joukkueena askeleen eteenpäin, että pärjäisimme kisoissa. Meillä on saumat lohkosta neljän parhaan joukkoon ja jatkopeleihin, Salmi sanoi.