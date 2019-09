Doncic, Dragic, Roglic, Kopitar, Maze... Slovenia on Balkanin pieni suuri urheilijatähtitehdas

Slovenian lentopallomaajoukkueen keskitorjujaa Alen Pajenkia hymyilyttää, kun hän kuulee suomalaisen toimittajan kysymyksen Ljubljanan Stozice Arenan alakäytävällä.

– Miksi Sloveniasta tulee niin paljon hyviä urheilijoita ja menestyviä palloilujoukkueita? En tiedä. Ehkä on kyse siitä, että Slovenian edustaminen on tämän maan palloilijoille jotain normaalia suurempaa ja merkityksellisempää. Me todella haluamme näyttää maailmalle, että tällaiset pienet maat pystyvät parempaan kuin mitä niiltä odotetaan, Pajenk muotoilee.