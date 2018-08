Dettmann uskoi löytäneensä monta palasta MM-karsintaan - koripallomaajoukkue kukisti Latvian Espoossa

Päävalmentaja Henrik Dettmann ilmoitti etukäteen etsivänsä perjantain Latvia-maaottelusta viitteitä siitä, löytyisikö koripallomaajoukkueen leiritysvahvuudesta miehiä syyskuun MM-karsintaottelujen pelaavaan kokoonpanoon.

- Aika monta palaa löytyi, Dettmann hymyili Suomen 80-73-voittoon päättyneen kamppailun jälkeen.

Lukuisien runkopelaajien ollessa vielä sivussa Suomi lähti Latviaa vastaan kokoonpanolla, josta puolella oli ansioluettelossaan korkeintaan neljä miesten maaottelua. Miesten maajoukkuedebytantteja joukossa oli neljä, Henri Kantonen, Ricky Waxlax, Ville Tahvanainen ja Matias Ojala, joka on 29-vuotiaana vanhin maajoukkuetulokas pitkään aikaan. Kaikki neljä pääsivät kentälle jo ennen puoliaikaa, ja Waxlax ja Ojala tekivät ensimmäiset maajoukkuepisteensä.

Viimeisellä neljänneksellä Suomen ratkaisijat olivat takamiehet Jamar Wilson ja Antti Kanervo. Wilson kiemurteli korille 19 pisteen edestä, ja Kanervo pommitti 17 pistettä, joista 15 syntyi kolmosilla.

- Tärkeintä oli, että pelaajat todistivat itselleen meidän puolustuksemme toimivan. Keskustelu pyörii usein hyökkäyksen ympärillä, mutta puolustus, levypallot ja se työ mitä siellä tehdään, ratkaisee. Aina kun meillä oli tuoreita jalkoja kentällä, onnistuimme, Dettmann kiitteli.

Puoliksi tahdonvoimaa

Mikael Jantusen osaamista ei Dettmannin eikä kenenkään muunkaan enää tarvinnut tarkkailla, vaikka 18-vuotias laitahyökkääjä debytoi miesten maajoukkueessa vasta tänä kesänä. Jantunen keräsi 10 pistettä ja Suomen suurimman levypallosaaliin 11, joista viisi tarttui käsiin hyökkäyskorilla.

Se oli koko ottelun paras hyökkäyslevypallolukema.

- Se on puoliksi tahdonvoimaa ja puoliksi sitä, että menee sinne kovaa. Ja pitää työntää niin, etteivät tuomarit näe, Jantunen kertoi reseptinsä irtopallojen keräämiseen.

Hyökkäyslevypallot ovat olleet Jantusen tavaramerkki jo juniorimaajoukkueissa. Latviaa vastaan nähdyn perusteella hän pystyy kaapimaan irtopalloja miestenkin peleissä, vaikkei 204-senttisenä kuulukaan kaikkein isoimpiin pelaajiin.

- Syliväli on 206 tai 207, joten ei minulla ole kovin pitkät kädet. Se on vain lähtenyt siitä, että kun tulin maajoukkueeseen, se oli roolini ja se on jäänyt päälle, Jantunen sanoi.

Jantusen kesän projektina on ollut kaukoheiton kehittäminen. Latviaa vastaan hän sai kahdesta kolmosestaan toisen sisään.

- Paljon toistoja, ja tekniikkaa on vähän katsottu, että saisin heiton nopeammaksi, Jantunen kertoi.

Jantunen pelasi pitkiä jaksoja pienen laitahyökkääjän tontilla, ja osoitti liikkumisensa riittävän tällekin pelipaikalle. Se antaa Suomelle jatkossa mahdollisuuden pelata aiempaa paljon isokokoisemmilla viisikoilla.