Citroenin vetäytyminen oli rallille paha takaisku, Hyundai on MM-sarjan ennakkosuosikki – "Papereissani vahvin tiimi tällä hetkellä"

Uusi rallikausi starttaa tällä viikolla ikonisella Monte Carlon rallilla. MM-sarjan kuljettajamarkkinoilla tapahtui isoja mullistuksia virolaisen Ott Tänakin mestaruusjuhliin päättyneen viime kauden jälkeen.

Eniten vahvistui Hyundain tiimi, johon Tänak loikkasi Toyotalta. Tallissa on jo ennestään MM-hopeamitalisti Thierry Neuville.

Tommi Mäkisen johtama Toyota puolestaan kaappasi riveihinsä kuusinkertaisen maailmanmestarin Sebastien Ogierin.

– Luulen, että samat kolme kuskia jatkavat kärjessä. On sääli, että Citroen päätti lopettaa. Tilanne on silti mielenkiintoinen, kun moni kuski siirtyi uusiin tiimeihin, yli 160 MM-rallia urallaan ajanut Mikko Hirvonen ennakoi STT:lle.

– Mielenkiintoisinta on nähdä, onko Tänak niin pelimies, että pääsee nopeasti sinuiksi uuden auton kanssa. Mielestäni Hyundaita ei ole niin helppo säätää mieleiseksi. Toyotalla taas ovat kaikki menneet heti kovaa. Se istuu varmasti Sebastienin käteen, Hirvonen jatkaa.

Samoilla linjoilla on myös nykyisin rallivalmentajana kunnostautunut ja omalla ajourallaan 32 MM-rallia läpi käynyt Kristian Sohlberg.

– Minun papereissani Hyundai on se vahvin tiimi tällä hetkellä. He ovat aavistuksen ennakkosuosikki kuljettajakavalkadin osalta. Ainoa kysymysmerkki on, miten Tänakin ja Neuvillen yhteistyö lähtee sujumaan.

Quo vadis WRC-ralli?

WRC-kilpureilla on edessään toiseksi viimeinen kausi nykyisillä teknisillä säännöillä ennen vuotta 2022, jolloin on määrä siirtyä hybridiautoihin. Kansainvälinen autoliitto FIA on kuitenkin venkoillut hybridisääntöjen kanssa liian pitkään. Myös tulevien WRC-autojen iso hintalappu pelottaa lajin sisäpiirissä.

Vaarana on, että muutkin autovalmistajat seuraavat Citroenin esimerkkiä. Jo nykyiset WRC-kilpurit jättävät lompakkoon ison loven.

– Jos autot maksavat miljoonan tai päälle, yksityisellä rahalla ei ole mitään mahdollisuuksia. Paras ratkaisu olisi laittaa nykyisiin R5-autoihin vähän lisää aerodynamiikkaa ja ruutia sekä hybriditeknologia. Sitten voisi olla enemmän yksityiskuskeja mukana, Sohlberg miettii.

– Isolle yleisölle on kuitenkin tärkeintä, että olisi mahdollisimman paljon autoja ja kuskeja viivalla. Tuota kautta se voisi olla mahdollista. Isot hälytyskellot soivat ainakin minun päässäni, jos mennään siihen, mitä nyt on suunniteltu, Sohlberg jatkaa.

– Samoilla linjoilla on myös 69 kertaa MM-ralleissa palkintopallille kivunnut Hirvonen.

– Tärkein juttu olisi FIA:n osalta saada säännöt lukkoon ja tehdä niistä selkeitä. Jos se on tällaista, niin tuskin kukaan mukaan tulee.

Latvala ei suostu luovuttamaan

Rallin MM-sarjassa on jälleen vahva suomalaisedustus, kun seitsemästä täyden kauden ajavasta kuljettajasta kolme on suomalaisia. Kalle Rovanperä debytoi Toyotalla, ja Teemu Suninen saa Fordille seurakseen Citroenilta työttömäksi jääneen Esapekka Lapin.

MM-sarjan kautta aikojen kokenein kuljettaja Jari-Matti Latvala jäi työttömäksi, mutta hän rakentaa itselleen muutaman rallin ohjelmaa.

– Ruotsissa ja Jyväskylässä ajetaan varmasti. Kovasti haluan myös keväälle yhden kisan. Sardinian ralli on tavoitteena ja sitä varten tehdään töitä. Syksyn osalta pitää katsoa, että miten aiemmat rallit menevät, Latvala sanoo.

– Jos hyviä tuloksia tulee ja tallipaikasta päästään taistelemaan, sitten pitää tehdä lisäsatsauksia.