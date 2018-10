Chicago Bullsin kausi on kysymysmerkkejä täynnä - Lauri Markkasen asema on Bullsin kärkipelaajista selkein

Runsaat puoli vuotta on koripalloilijalle pitkä harjoituskausi, mutta Lauri Markkasen pelitauko hänen ensimmäisen ja toisen NBA-kautensa välillä venyy jopa kaksi kuukautta suunniteltua pitemmäksi. Markkanen on heittokäden kyynärpäävamman takia sivussa, kun Chicago Bulls avaa kautensa torstai-iltana Philadelphiaa vastaan.

Markkanen on kesän aikana hikoillut punttisalilla ja hankkinut oman ilmoituksensa mukaan lähes kahdeksan kiloa lisää painoa. Sen on tarkoitus auttaa Markkasta puskemaan hyökkäyksessä lähemmäs koria ja puolustamaan tehokkaammin korin alla.

Chicago Bullsin tilanteesta kertoo paljon se, että 21-vuotiaan Markkasen asema on joukkueen kärkipelaajista selkein. Chicago odottaa Markkasesta tähteä, mutta lukuisien muiden avainpelaajien ympärillä leijuu kysymysmerkkejä. Sama koskee sitä, miten Bullsin uudelleenrakennusprojekti etenee toisena vuonnaan.

Kesällä nelivuotisen jatkosopimuksen tehnyt Zach LaVine on julistanut näyttävänsä, että pystyy täyttämään paikkansa puolustuksessa. Se on paljon luvattu, sillä LaVinen neljän ensimmäisen NBA-kauden aikana hänen joukkueensa on aina ollut parempi puolustuksessa, kun LaVine on istunut penkillä. LaVinen puolustus on itse asiassa ollut niin heikkoa, että hänen joukkueensa on hänen jokaisena NBA-kautenaan pelannut paremmin hänen ollessaan vaihdossa net rating -tilaston perusteella.

Juuri puolustus on yksi Chicagon suurista kysymysmerkeistä. Eniten peliaikaa saavista miehistä vain pelinjohtaja Kris Dunn ja tulokassentteri Wendell Carter voidaan luokitella hyviksi puolustajiksi, ja harjoitusotteluissa Bullsin puolustus oli ailahtelevaa.

Portis tähyää ensi kesään

Toinen kysymysmerkki on hyökkäyspään joukkuepeli. Sen vauhdittamiseksi päävalmentaja Fred Hoiberg on yrittänyt iskostaa joukkueeseensa puolen sekunnin säännön: pallollisen pelaajan on tuossa ajassa heitettävä, syötettävä tai lähdettävä ajamaan, mutta palloa ei saa jäädä hautomaan. Joukkuehyökkäyksen parantaminen vaatisi isoa kehitysloikkaa pelinjohtaja Dunnilta.

Chicago pestasi kesällä 1+1-vuotisella sopimuksella laitahyökkääjä Jabari Parkerin Milwaukeesta. Parker, 23, oli NBA:n varaustilaisuuden kakkosvalinta 2014, mutta kaksi eturistisiteen repeämää on mutkistanut hänen taivaltaan.

Parker pelasi harjoituspeleissä niin huonosti, että menetti paikkansa aloitusviisikossa. Ja kun Markkanen palaa kokoonpanoon, Parker joutunee siirtymään luontaiselta ison laitahyökkääjän pelipaikaltaan itselleen paljon huonommin sopivalle pienen laitahyökkääjän tontille.

Chicago ei saanut 15. lokakuuta päättyneen määräajan puitteissa neuvoteltua jatkosopimusta laitahyökkääjä Bobby Portisille, joka pelasi viime kaudella uransa parasta koripalloa. Se tarkoittaa sitä, että Portisista tulee ensi kesänä vapaa agentti.