Brittiläinen radiojuontaja täyttää lupauksensa ja ottaa Pukki-tatuoinnin takapuoleensa

Norwichin suomalaishyökkääjän Teemu Pukin mainiot otteet jalkapallon Englannin Valioliigassa käyvät kalliiksi brittiläiselle radiojuontaja Jake Watsonille. TalkSPORT-kanavan toimittaja Watson kävi kauden alkaessa suorassa lähetyksessä lupaamaan, että hän ottaa Pukki-tatuoinnin takapuoleensa, jos Pukki yltää kaudella 10 liigamaaliin.

Pukki pääsi tuohon rajapyykkiin viime lauantaina viimeistelemällä 1–0-voittomaalin Bournemouthia vastaan. Nyt Watson aikoo täyttää lupauksensa.

– Löin vedon, joka lopulta puraisee minua takapuoleen... aika lailla kirjaimellisesti, Watson nauraa TalkSPORTIN Twitterissä.

“I made a bet that’s come back to bite me on the bum... literally.” 😳



“I said if Pukki got 10 PL goals for #NCFC this season I’d get him tattoed on my backside.” 🤦‍♂️@JakeWatson_TV’s regretting a bet he made at the start of the season! 😅



The @talkSPORT2 host explains all! 👀 pic.twitter.com/rVuhEYm4rk