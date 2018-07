Britannia lähtee naisvaltaisena Berliinin EM-kisoihin - "Fantastinen tilanne"

Valittiinko naisurheilijat mukaan pääasiassa sen takia, että he ovat NAISurheilijoita vai suorituskyvyn mukaan?

Näemmekö koskaan uutisia ja hihkuntaa esim. näin: "Fantastista, vihdoinkin meidän koulussa on enemmän miesopettajia kuin naisopettajia! Ihana nähdä kun tasa-arvo toteutuu." tai "Fantastista, nyt sairaassamme on enemmän mieshoitajia kuin naishoitajia. Näin se tasa-arvo toteutuu."