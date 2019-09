Bottas joutui hidastamaan Hamiltonin puolesta: "Meillä on sääntömme"

Valtteri Bottaksen Singaporen gp-viikonloppu meni pitkälti penkin alle jo lauantain aika-ajoissa, Mercedeksen suomalaiskuljettajan jäätyä viidenteen lähtöruutuun. Viides oli sija myös kisassa, mutta parempaa olisi kenties ollut luvassa ilman tallin määräystä.

Bottas kävi varikolla ennen tallitoveri Lewis Hamiltonia, ja talli käski Bottaksen hidastamaan kierrosvauhtiaan noin kolmella sekunnilla kunnes Hamilton ehtisi varikkokäynniltään radalle. Suomalaisen edelle.

– Olisin päässyt helposti (Hamiltonin) edelle, mutta meillä on sääntömme. Paremmalla sijalla ajava on aina tärkeysjärjestyksessä edellä. Meillä on sääntömme, ja ne pätevät molempiin suuntiin. Kun olen seuraavalla kerralla siinä tilanteessa, missä hän (Hamilton) oli nyt, siinä tehdään sama juttu. Joten ei ongelmaa. Tietenkin tänään oli mahdollisuudet parempaan, mutta säännöt ovat sääntöjä, Bottas selvitti.