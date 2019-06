Bottas jäi kuudenneksi Kanadan gp:n aika-ajoissa – Vettel rökitti Hamiltonin ja otti paalupaikan, katso videot!

Mercedeksen suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas jäi kuudenteen lähtöruutuun formula ykkösten Kanadan gp:n aika-ajoissa. Ferrarin Sebastian Vettel ajoi paalupaikalle ennen Mercedeksen Lewis Hamiltonia.

Aika-ajon ratkaisevat loppuhetket: Vettel täräyttää paalulle, Bottakselle paha pettymys.

Bottas on napannut palkintokorokesijoituksen kauden jokaisessa kilpailussa ja on MM-sarjassa toisena tallitoverinsa Hamiltonin jälkeen. Montrealissa sunnuntaina ajettava Kanadan gp on kauden seitsemäs kilpailu.

Valtteri Bottaksella on tuuriakin matkassa aika-ajon spinnauksessaan.

Alfa Romeon suomalaiskuljettaja Kimi Räikkönen jäi toisen vaiheen ulkopuolelle, joten Räikkönen starttaa sunnuntain kilpailuun häntäpään lähtöriveiltä. Räikkönen oli aika-ajojen ensimmäisessä vaiheessa 17:nneksi nopein.

– Ei kauhean hyvin mennyt. Katsotaan syitä myöhemmin, Räikkönen ehti sanoa C Moren televisiolähetyksessä.

Kimi Räikkösen kommentit aika-ajon jälkeen.

Haas-tallin Kevin Magnussenin auto hajosi pahasti, kun tanskalaiskuljettaja rysäytti autonsa seinään aika-ajojen toisessa vaiheessa. Rysäyksen vuoksi ajaminen keskeytettiin, että Magnussenin autosta radalle jääneet romut saatiin kerättyä pois. Siivoustoimet viivästyttivät aika-ajojen kolmannen vaiheen alkamista parillakymmenellä minuutilla.

Haas-tallin Kevin Magnussen osuu rajusti seinään aika-ajon toisella osiolla.

Juttua päivitetty klo 23:00: lisätty video Bottasista.