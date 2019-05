Bottas hallitsi Barcelonan F1-kisan aika-ajoa – otti jo kolmannen peräkkäisen paalupaikan

Mercedes-kuljettaja Valtteri Bottakselle ei löydy tällä hetkellä pysäyttäjää F1-sarjan aika-ajoissa. Suomalaiskuski hallitsi Barcelonassa ajettua Espanjan gp:n aika-ajoa suvereenisti ja lähtee sunnuntain kisaan paalupaikalta.

Bottas kirjasi parhaalla kierroksellaan ajan 1.15,406, josta tallikaveri Lewis Hamilton jäi peräti 0,634 sekuntia. Ferrarin Sebastian Vettel oli aika-ajon kolmas, Red Bullin Max Verstappen neljäs ja Ferrarin Charles Leclerc viides.

Paalupaikka on MM-sarjaa johtavalle Bottakselle kolmas peräkkäinen. Espanjan gp on kauden viides kilpailu, joten suomalaiskuski on ollut alkukaudesta erittäin vahvassa aika-ajovauhdissa.

Bottaksen lauantai ei alkanut ihanteellisesti, sillä hän pyörähti kolmansissa harjoituksissa. Aika-ajo toi kuitenkin täysosuman.

– Totta kai on hyvä fiilis tuollaisesta kierroksesta. Aika-ajon aikana löysin jokaisella kierroksella paikkoja, joissa parantaa. Oli kivaa, Bottas sanoi C More Max -kanavan haastattelussa.

Alfa Romeon Kimi Räikkösen urakka päättyi aika-ajon kakkososioon ja 14. sijaan. Alfa Romeolle aika-ajosta tuli vaisu, sillä Antonio Giovinazzi oli vasta 18:s.

– Ei ollut vauhtia riittävästi. Auto oli ehkä vähän hankalampi kuin aamulla, Räikkönen tiivisti.

F1-kauden viides kilpailu alkaa sunnuntaina Barcelonassa Suomen aikaa kello 16.10.