BBC: Tokion olympiajärjestäjät "erittäin huolissaan" koronaviruksesta

Tokion kesäolympialaisten järjestäjät ovat "erittäin huolissaan" koronaviruksen leviämisestä ja sen mahdollisesta vaikutuksesta kesän kisoihin. Järjestelykomitean päämies Toshiro Muto toivoo, että virus "hävitetään niin nopeasti kuin mahdollista".

– Olemme erittäin huolissamme siitä, että viruksen leviäminen voi kaataa kylmää vettä kisahurmoksen päälle, Muto sanoi keskiviikkona BBC:n mukaan.

Tietojen mukaan koronavirukseen on kuollut Manner-Kiinassa ainakin 490 ihmistä. Myös todettujen tartuntojen määrä nousee yhä ja on nyt yli 24 500. Kiinan ulkopuolella kaksi ihmistä on kuollut virukseen, yksi Hongkongissa ja yksi Filippiineillä.

Kiinassa on peruttu tai siirretty useita urheilutapahtumia viruksen takia. Muun muassa Nankingiin aiotut yleisurheilun MM-hallikisat siirtyivät vuodella.