Barkov saa C-kirjaimen pelipaitaansa Florida Panthersissa

Jääkiekon NHL-seura Florida Panthers on nimittänyt suomalaishyökkääjä Aleksander Barkovin joukkueen uudeksi kapteeniksi. Barkov, 23, aloittaa tänä syksynä kuudennen kautensa Floridassa. Viime kaudella Barkov toimi seurassa varakapteenina.

Florida varasi Barkovin kesällä 2013 varaustilaisuuden toisena pelaajana. Viime kausi oli Barkovin toistaiseksi paras taalakaukaloissa, sillä Tapparan kasvatti mätti 79 peliin 78 tehopistettä.

- Tämä on valtava kunnia. Rakastan joukkuekavereitani, olemme sitoutunut ryhmä ja meillä on paljon johtajia pukukopissa. On unelma nähdä kapteenin C-kirjain paidassani, Barkov tunnelmoi.

Floridassa suomalaispelaajista kapteenina on toiminut aiemmin Olli Jokinen vuosina 2003-2008.

