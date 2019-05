Barcelona tekee siipirikkoisen Liverpoolin elämästä vaikeaa

Liverpoolin tähtihyökkääjät Salah ja Firmino välierästä sivussa

Liverpool on tiistaina valtavan haasteen edessä jalkapallon Mestarien liigassa. Joukkue kohtaa välierien toisessa osassa Barcelonan, ja ennakkoasetelma on kotijoukkueelle karu.

Barcelona voitti otteluparin avauspelin viime viikolla kotonaan 3–0, joten se on jatkajasuosikki. Lisäksi Liverpool joutuu otteluun ilman kahta hyökkääjätähteään: Mohamed Salahia ja Roberto Firminoa.

Salah sai viikonloppuna Newcastle-ottelussa tärskyn päähänsä.

– Kyseessä on aivotärähdys, joten hänen (Salahin) ei edes annettaisi pelata. Se siitä, Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp sanoi seuran kotisivuilla.

Firminolla on nivusvamma. Klopp sanoi suoraan, että lähtökohdat otteluun ovat kaukana ihanteellisesta.

– Kaksi maailman parhaimpiin kuuluvaa hyökkääjää on sivussa, ja meidän täytyy tehdä 90 minuutissa neljä maalia Barcelonaa vastaan. Ei tuo tee elämää helpommaksi.

Liverpool on pelannut loistavan kauden, josta uhkaa jäädä käteen tyhjä arpa.

Mestarien liigassa jatkopaikka vaikuttaa epätodennäköiseltä, ja Englannin Valioliigassa Manchester City saattaa viedä pidemmän korren.

Barcelonalla on hyvät mahdollisuudet kolmeen isoon titteliin. Joukkue on varmistanut Espanjan herruuden, on Mestarien liigassa hyvissä asemissa ja edennyt Espanjan cupissa finaaliin.

Ajax etulyöntiasemassa

Mestarien liigan toisessa välieräparissa Ajax ja Tottenham iskevät yhteen keskiviikkona. Ajax pääsee Amsterdamin otteluun hyvistä lähtökohdista, sillä Tottenham hävisi viime viikolla kotikentällään 0–1.

Tottenham suuntaa välierään pettymys niskassaan, sillä joukkue hävisi viikonloppuna Valioliigassa vieraissa Bournemouthille. Tottenhamin Son Heung-min ja Juan Foyth lensivät ottelussa suihkuun.

– Tästä tulee massiivinen viikko. Meidän täytyy päästä eteenpäin, toipua mahdollisimman nopeasti ja olla valmiita kaikkeen, Tottenhamin päävalmentaja Mauricio Pochettino sanoi seuran kotisivuilla Bournemouth-tappion jälkeen.

Massiivisella viikolla hän tarkoittaa Ajax-ottelun lisäksi sitä, että Valioliigan kausi päättyy sunnuntaina.