Bakun vaaratilanne sapetti Räikköstä – "Näytimme amatööreiltä"

Paikoiltaan ollut kaivonkansi sotki Azerbaidzhanin gp:n harjoituksia

Azerbaidzhanin gp:n avausharjoitukset painuvat aikakirjoihin vaaratilanteesta, jollaista yksikään F1-kuljettaja ei haluaisi kokea. Perjantain ensimmäiset harjoitukset menivät piloille, kun kohollaan ollut kaivonkansi päätti harjoitusjakson lyhyeen.

Toiset harjoitukset pystyttiin ajamaan, mutta niitä sävyttivät Racing Pointin Lance Strollin ja Toro Rosson Daniil Kvjatin törmäilyt reunavalleihin.

Ensimmäinen harjoitussessio jäi kesken vain noin varttitunnin jälkeen, kun Williams-kuljettaja George Russell osui paikoiltaan olleeseen kaivonkanteen Bakun katuradalla. Russell selvisi vaaratilanteesta säikähdyksellä, mutta Williams-auto koki pahoja vaurioita.

Järjestäjät päättivät tutkia kaikki radalla olleet kaivonkannet. Alfa Romeon Kimi Räikkönen ei hyppinyt riemusta harjoituspäivän päätteeksi.

– Luonnollisesti tämä oli kaukana ihanteellisesta, ja näytimme amatööreiltä. Kansainvälisen autoliiton Fian tehtävänä on huolehtia, että rata on mahdollisimman hyvä. Tuntuu, että joka vuosi kaivonkansi on jossain irti tai jotain lähtee paikoiltaan, Räikkönen harmitteli.

Leclerc harjoitusten nopein

Toisten harjoitusten kärkivauhtia piti Ferrarin Charles Leclerc ennen tallikaveriaan Sebastian Vetteliä. Leclerc kirjasi ajan 1.42,872, josta Vettel jäi 0,324 sekuntia. Mercedeksen Lewis Hamilton oli kolmanneksi nopein häviten kärjelle 0,669 sekuntia.

Suomalaiskuskeista Mercedeksen Valtteri Bottas oli viides ja Räikkönen 14:s. Bottas hävisi Leclercille 1,131 ja Räikkönen 2,610 sekuntia.

Harjoitusten jälkeen varikolla puhutti kaivonkansi.

– Vaikka väkeä on paljon, sama on tapahtunut myös aiemmin. Onneksi kukaan ei loukkaantunut, mutta tuo tuhosi ajajien päivän. Ja katsojien, jotka tulivat seuraamaan harjoituksia. Tämä oli hämmentävä päivä, Räikkönen tuskaili.

Bottas ei ollut täysin tyytyväinen kierroksiinsa.

– Bakun radalla on aina hieman hankala löytää oikeaa ajorytmiä. Se vie vähän aikaa. Ferrari vaikutti todella vahvalta etenkin lyhyissä vedoissa, joten huomisesta tulee kova taistelu, Bottas sanoi viitaten lauantain aika-ajoon.

F1-kauden neljäs kilpailu ajetaan sunnuntaina.