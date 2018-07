Baker ui naisten selkäuinnin ME:n, löysi heti uuden tavoitteen

Yhdysvaltain Kathleen Baker paransi ennätystään yli puolella sekunnilla ja ui naisten 100 metrin selkäuinnin maailmanennätyksen 58,00 Yhdysvaltain mestaruuskilpailuissa lauantaina.

Matkan entinen ME oli kanadalaisen Kylie Massen 58,10 viime vuoden MM-kisoista.

- Puhelimessani on ollut kuva muistuttamassa siitä, että ME on 58,10. Alitin sen juuri, joten voin laittaa uudeksi tavoitteeksi 57,99, Baker kertoi.

Bakerin lauantainen ennätys oli viisipäiväisten mestaruuskisojen ensimmäinen maailmanennätys. Yhdysvaltalaisuimarit uivat kisoissa mestaruuksista, mutta myös paikoista ensi vuoden MM-kisoihin Etelä-Koreaan.

- Ensisijainen tavoite oli voittaa, mutta sitten näin ajan. Se oli yllätys. Ajattelin vain, että huh, tein maailmanennätyksen, Baker kuvasi tunnelmiaan.