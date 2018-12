Avausammunta pilasi Kaisa Mäkäräisen kisan Pokljukassa: "Jos nätisti sanon, niin ärsytti"

Ampumahiihdon maailmancupin kokonaiskilpailun voittoa puolustavan Kaisa Mäkäräisen alku uuden kauden ensimmäisessä henkilökohtaisessa kisassa ei sujunut toivotulla tavalla. Mäkäräisen mahdollisuudet hyvään sijoitukseen Slovenian Pokljukassa menivät jo 15 kilometrin normaalimatkan ensimmäisellä ampumapaikalla, jossa hän pummasi neljästi. Mäkäräinen oli 30:s.



– Sen kun tietäisi (mitä ensimmäisessä ammunnassa tapahtui). En yhtään tiedä. Kaikki laukaukset menivät oikealle, mikä on minulle tyypillinen suunta. En osannut tehdä korjauksia siinä. Asentovirhe taisi olla kyseessä, mutta tämä on pelkkää arvailua, Mäkäräinen virkkoi Ylen haastattelussa.



Ensimmäinen ammunta käytiin makuulta. Toisen kerran makuulta tähdättiin kolmannella paikalla.



– Siinä minulla oli epävarmempi olo. Fiilis ei näköjään aina korreloi tulosta, Mäkäräinen hymähti.



Lopuista ampumapaikoista Mäkäräinen suoriutui nollilla. Hiihtovauhdissa Mäkäräisellä ei ollut ongelmia, sillä siinä tilastossa hän oli jälleen kerran nopein nainen.



Mäkäräinen jatkoi urhoollisesti kilpailua, vaikka kisa lähti surkeasti liikkeelle.



– Sitä voi kukin arvailla, mitä ajattelin. Jos nätisti sanon, niin ärsytti. Ajattelin kuitenkin, että vedetään nyt hyvä harjoitus. Kolme nollaa oli kuitenkin hyvä katastrofialun jälkeen. Pitää olla tyytyväinen, että pystyin keräämään itseni eikä paketti hajonnut täysin, kokenut ampumahiihtäjä muistutti.



Suomalaisyllättäjä oli 23-vuotias Venla Lehtonen, joka ylsi urallaan ensimmäistä kertaa maailmancupissa pisteille eli 40 parhaan sakkiin. Lehtosen sijoitus oli 36:s. Lehtonen ampui kaikilla neljällä paikalla nollat, mikä sekin oli hänelle historiallinen temppu.



– Olin itsekin viimeisen paikan jälkeen, että "oho!". Ammunta meni flow'ssa. Totta kai ammunta on mennyt eteenpäin, ja odotinkin hyvää suoritusta, sillä treenit ovat sujuneet täällä hyvin. Hiihto oli laiskaa enkä siihen ole tyytyväinen, Lehtonen pohdiskeli.



Mari Ederin kauden avaus tuotti sijan 45. Hän ampui kolme sakkoa.



– Kovin kummoista tulosta ei käteen jäänyt, Eder tiivisti.



Hän jakoi kehuja yläkanttiin suoriutuneelle Lehtoselle.



– Hieno veto Venlalta.



Kisan neljäs suomalainen Jenni Fellman sortui maailmancup-debyytissään kymmeneen ohilaukaukseen ja oli 101:s.



Normaalimatkan ykköseksi ennätti puhtaasti ampunut Ukrainan Julia Dzhima 5,9 sekuntia ennen Puolan Monika Hojniszia. Kolmas oli Tshekin Marketa Davidova. Dzhimalle voitto oli maailmancupissa uran ensimmäinen henkilökohtaisella tasolla.



Naisten maailmancup jatkuu Pokljukassa lauantaina 7,5 kilometrin pikakilpailulla.