Atupem toistamiseen Joensuu-ajon voittoon: "Lähdöstä tuli köröttelyjuoksu eikä kukaan vaatinut vauhtia"

Linnunlahden ravikesän kohokohta Joensuu-ajo oli jälleen Antero Tupamäen valmentaman Atupemin juhlaa.

Viime vuoteen verrattuna Atupem pääsi lauantaina helpolla. Se sai vetää johtopaikalla rauhallista vauhtia. Maalisuoralla Santtu Raitala antoi hevoselle menoluvan ja se teki hetkessä tarvittavan eron muihin.

10 000 euron ykköspalkinto irtosi tuloksella 13,6ake. Edward Ale seurasi Atupemin takaa toiseksi ja Tir Du Caux kolmannesta sisältä kolmanneksi. Raitala kehui hevosen olleen letkeä lauantaina. Samaa sanoi valmentaja Tupamäki.

– Atupem on ollut kotona viimeiset kaksi kolme viikkoa hirveän hyvä. Se otti edelliset Lahden startit paremmin kuin odotin pitkän tauon jälkeen. Lähdöstä tuli köröttelyjuoksu eikä kukaan vaatinut vauhtia. Hevonen pääsi aika helpolla, mutta kyllä sen silti juosta piti. Harvoin se on päässyt keulaan viime aikoina, vaan sen on pitänyt kiriä takaa. Se oli herkkua, Antero Tupamäki jutteli seremonioissa.

Illan toinen suurkilpailu, kuusivuotiskunkku, ajettiin Toto75-rivin päätöskohteena. Siinä päätöskierrokselle kaarruttiin Hambon johtaessa. Se sai luopua johtopaikasta loppukaarteessa, kun Raggari eteni keulaan. Se sai haasteen Tureliukselta maalisuoralla, mutta piti tämän oikein varmasti takanaan.

Antti Ojanperä valmentaa Raggaria, jota ajoi illan ohjastajahahmo Santtu Raitala. Voitto oli 10 000 euron arvoinen.

– Loppukaarteessa ja loppusuoran alussa vauhti oli todella kovaa. Raggari on tehnyt oikein hyvät viimeiset kolme starttia. Se on aika innokas poika välillä. Se on iso hevonen ja tänään oli voltin vitonen, mutta hevonen on juoksija. Liikevirheitten takia se ei laukkaa, mutta innokkuuden takia voi laukata, Raitala kuvaili lähdön jälkeen.

Toto75-voittoon Linnunlahdella ylsivät myös Dancinginthedark, Black Maya, Kalle Kalas, Uljas Suomalainen ja Gollum. Toto75-rivi palautti 20 717,27 euroa.