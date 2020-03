Arpa toi viime vuoden uusinnan – AC Oulu haastaa FC Hongan Suomen cupin neljännesvälierissä

AC Oulu kohtaa Suomen cupin neljännesvälierissä liigaseura FC Hongan. Ottelu pelataan erittäin suurella todennäköisyydellä lauantaina 14. maaliskuuta kello 13 Heinäpään jalkapallohallissa.

Joukkueet kohtasivat samassa vaiheessa cupia myös vuosi sitten. Tuolloin AC Oulu sai pelata tunnin ajan miesylivoimalla, mutta juuri ennen täyttä aikaa Hongan Gideon Baah teki espoolaisvieraille voittomaalin.

– Meillä on uusiutunut joukkue, mutta ottelussa on revanssihenkeä. Honka on tuttu seura, jossa on pelaajia, joita olen joskus valmentanut, AC Oulun päävalmentaja Jyrki Ahola kertoo.

Honka sijoittui omassa cupin alkulohkossaan kolmanneksi HJK:n ja FC Interin vanavedessä. Espoolaiset nappasivat lohkovaiheen ainoan voittonsa IFK Mariehamnia vastaan.

– Hongalla on silmiinpistävän kokenut joukkue, jossa on paljon pallollista taitoa, Ahola pohjustaa.

Lähtökohta on, että AC Oulu lähtee otteluun altavastaajana, jolla on ainoastaan voitettavaa.

– Jos haluamme jatkoon, meidän täytyy onnistua jokaisella sektorilla. Meillä on cupissa ollut hyviä hetkiä yhden puoliajan aikana, mutta Honkaa vastaan täytyy keskittyä ja tehdä oikeita asioita 90 plus viisi minuuttia, Ahola painottaa.