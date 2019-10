Analyysi: Tokion olympialaiset on monelle suomalaiselle yleisurheilijalle unelma, mutta kauden 2020 pääkilpailu se on harvalle

Kai Nevala KUVA: Anni Männikkö

Dohan MM-kisojen nihkeä jälkihiki on vasta kuivunut iholta, kun uusi kausi 2020 kurkkii kulman takana. Tokion olympialaisten yleisurheilukisojen alkuun on aikaa enää alle yhdeksän kuukautta.

Tokio on monelle suomalaiselle yleisurheilijalle unelma, mutta pääkilpailu se on harvalle. Suurimmalle osalle urheilijoista kauden merkittävin tavoite on osallistua tai jopa taistella pistesijoista ja mitaleista Pariisin EM-kisoissa 25.–30. elokuuta.

Berliinin EM-kisoissa 2018 Suomen joukkue oli 43 urheilijan kokoinen.