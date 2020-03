Ampumahiihtokausi päättyi dramaattisesti – Kontiolahden maailmancup-tapahtumasta koituu satojentuhansien eurojen tappiot

Kansainvälinen ampumahiihtokausi päättyi viikonloppuna Pohjois-Karjalan Kontiolahdella ennen aikojaan dramaattisesti. Lajin suurien tähtien Martin Fourcaden ja Kaisa Mäkäräisen lopettamiset kirpaisevat haikeasti, mutta eniten mietittävää tyhjille katsomoille järjestetty maailmancupin päätösviikonloppu jätti kotimaiselle ampumahiihdolle ja varsinkin järjestäjäseura Kontiolahden Urheilijoille.

Kontiolahdella kisattiin koronaviruksen pelossa ilman yleisöä. Kontiolahden Urheilijoiden puheenjohtaja Kimmo Turunen vahvisti sunnuntaina tiedotteessa, että seuralta jää saamatta lipputuloja noin 400 000 euron verran.

Kontiolahdelle odotettiin alun perin torstaista sunnuntaihin aikataulutettuihin kisoihin 20 000–25 000 katsojaa. Tämän suuruinen yleisömäärä olisi kantanut kosolti euroja Joensuun seudun majoituspalveluille ja oheismyynnille, mutta nekin rahat haihtuivat savuna ilmaan.

Kaisa Mäkäräinen kantoi Kontiolahdella huolta seuransa tulevaisuudesta.

– Toivon, ettei tämä ole järjestäjäseura Kontiolahden Urheilijoiden konkurssi. Ihan sama, kuka auttaa, kunhan auttaa, että ampumahiihdolla olisi tässä kylässä vielä jatkumoa, Mäkäräinen sanoi.

Kuinka jaetaan tappiotaakka?

Herää kysymys, kuinka tappiotaakka jaetaan. Maallikosta kuulostaa kohtuuttomalta, jos maksajaksi joutuu vain järjestäjäseura KontU.

Katseet kääntyvät Kansainväliseen ampumahiihtoliitto IBU:hun, joka on tv-tuloillaan vauras lajiliitto.

– Koronaviruksen aiheuttama tilanne on uusi ja koskettaa urheilun ohella talouselämää ja kulttuuria. Emme voi tietää kokonaisvaikutuksia, mutta sen voin sanoa, että ymmärrystä on tullut paljon, Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki muotoilee STT:lle.

Hänen mukaansa tappiosumman tarkka lukema tarkentuu aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua, kesän kynnyksellä. Selvitys taloudellisista tappioista alkaa lähiaikoina.

– Apua antavat tahot, jotka sitä ovat antaakseen, Lähdesmäki lisää.

Suomalainen ampumahiihto on Mäkäräisen lopettamispäätöksen jälkeen saranakohdassa. Hän on heiluttanut lippua kansainvälisellä huipulla toistakymmentä vuotta saaden välillä tulitukea pitkäaikaiselta maajoukkuekaveriltaan Mari Ederiltä.

Tähän saakka Mäkäräisen herättämä huomioarvo on ollut Ampumahiihtoliitolle kultaakin kalliimpaa. Rahassa ei toki ole kylvetty.

– Kaisa kuuluu maailmanluokan urheilijoihin, jonka merkitys koko lajille on ollut suunnaton, Lähdesmäki kehuu.

Eder näkee, ettei kotimaisessa toimintakulttuurissa välttämättä muutu hirveän paljon.

– Voisi ajatella, että hankalaksi menee, mutta eipä se kauhean helppoa ole ollut tähänkään saakka. Liitossa on ollut vähän sellainen meininki, että jos on halunnut tähdätä huipulle, urheilijan on pitänyt olla valmis sijoittamaan paljon itsestään, ajastaan ja rahoistaan, Eder kuvailee.