Amatöörien EM-hopeamitalisti golfaaja Krista Junkkari tähtää yliopiston kautta ammattilaiskentille

Krista Junkkari voitti heinäkuussa golfin Suomen mestaruuden ja amatöörien EM-hopeaa. Hopeamitali on paras suomalaistulos amatöörien EM-kilpailuista. 19-vuotiaan naisen ei edes pitänyt pelata kilpailussa, mutta varasijalta mukaan otettu Koski-Golfin golffari taisteli lopulta loppuun asti voitosta.

72 reiän kilpailun viimeisellä viheriöllä Junkkarilla oli mahdollisuus sinetöidä EM-kulta, mutta hänen puttinsa kimposi lipputangosta pois. Tuolloin Junkkari ei vielä tiennyt, että putin upotus olisi tuonut kirkkaimman mitalin ja paikan major-kilpailu Britannian avoimiin. Lipputanko sysäsi Junkkarin englantilaisen Alice Hewsonin eduksi kääntyneeseen viiden reiän uusintatrilleriin.

– Olen monesti spekuloinut sitä, miksen ottanut lipputankoa pois. Ja miettinyt, olisiko se voinut pudota reikään. Ehkä se oli tarkoitettu näin. Nyt jäi vielä nälkää ensi vuodeksi, Junkkari tuumi perjantaina Helsingissä mitalikahveillaan.

Yliopisto on pysäkki matkalla ammattilaisuralle

Ensi viikolla Junkkari aloittaa neljän vuoden yliopistouran Pohjois-Carolinassa. Kuten EM-mitalikin, se on välitavoite Junkkarin matkalla kohti ammattilaisuutta.

– Tavoitteena on siirtyä yliopiston jälkeen suoraan ammattilaiseksi. Haluan saada kortin LPGA Tourille (Yhdysvaltain naisten ammattilaiskiertue), mikä on toki haastavaa, Junkkari suunnittelee.

Suomalaisella on kaikki edellytykset ammattilaisuralle. Junkkarin mailanpään nopeus hipoo lyödessä sataa mailia tunnissa (noin 160 kilometriä tunnissa). LPGA Tourin keskiarvo on 94 mailia tunnissa (150 kilometriä tunnissa). Junkkarin 210 metriä ilmassa kantava lyönti on jo nyt kymmenen metriä pidempi kuin osalla maailman huipuista.

– Varsinkin amatöörikisoissa näkee, että se on iso etu. Olen pitkä ja suht voimakas, joten minulla on edellytykset lyödä pitkälle.

Pitkän avauslyönnin jälkeen pallo on kuitenkin saatava vielä viheriölle ja reikään. Silloin Junkkari takoo tuloksen rautamailalla.

– Sellainen 130–135 metriä matkaa ja rautakasilla vähän puolikas lyönti, kuvailee Junkkari unelmalähestymislyöntiään.