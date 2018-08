Aku Partanen on rakentanut kävelyuraa askel askeleelta – "Hylkäys pakotti meidät tekemään nöyrästi töitä tekniikan eteen"

Aku Partanen, 26, on askeltanut maltillisesti kohti maailman kärkeä. Tiistaina hän kävelee Berliinin EM-kisoissa.

Poikaa on kutsuttu alusta alkaen Akuksi.

– Siitä lähtien, kun kävelin synnytyslaitokselta kotiin..., Aku Partanen aloittaa, tajuaa olennaisen faktavirheen ja purskahtaa nauruun.

Tuollainen luonnonlahjakkuus hän ei sentään kävelijänä ollut. Joka tapauksessa naapurit ilmoittivat heti, että poika on muuten ihan Aku. Dokumentteihin on painettu Veli-Matti Partanen, mutta lappeenrantalainen sanoo pohtineensa Aku-nimen virallistamista.

Akuna hän tässä seisoo, berliiniläisen hotellin terassilla lähellä Potsdamer Platzia. Partasella on oikeaan ranteeseensa tatuoituna olympiarenkaat Rio de Janeiron kisojen muistoksi. Vasemmassa kädessä hänellä lukee latinaksi: Amor vincit omnia eli rakkaus voittaa kaiken.

50 kilometrin kävely on ihmiskeholle ja -mielelle niin raadollinen laji, että ilman rakkautta siitä ei selviä.

Partanen on kävellyt matkan 12 kertaa ja maaliin asti hän on päässyt yhdeksästi.

Hän myöntää jännittäneensä kesäkuussa 2013 ennen ensimmäistä pitkää matkaansa.

– Muistan sen fiiliksen. Minulla oli pitkään sellainen olo, että onko minusta tähän. Sen jälkeen minulla ei ole ollut epäilyksiä.

Niinpä Partanen on rakentanut kestävyysurheilijan uraansa askel askeleelta. 26-vuotiaana hän alkaa olla hyvin lähellä maailman kärkeä.

Tätä ennen on pitänyt kävellä paljon.



Lapsena mukana oli monta lajia

Siitä on 18 vuotta aikaa. Partanen oli vasta menossa toiselle luokalle, kun hän osallistui ensimmäisen kerran kävelykilpailuun. Nakutti 600 metriä ja voitti piirinmestaruuden.

– Isä houkutteli, että lähde nyt. Ensimmäiset vuodet menivät niin, että kävin aina piirinmestaruuskisoissa, mutta en varsinaisesti harjoitellut.

Sen sijaan poika pelasi Rakuunoissa jalkapalloa, Veiterässä jääpalloa ja SaiPassa jääkiekkoa. Teini-iässä hän kuitenkin päätyi monien mielestä erikoiseen lajivalintaan.

Partasta viehätti kävelyssä se, että hän sai tehdä jotain aivan erilaista, mitä muut eivät harrastaneet.

– Olen joskus törmännyt jalkapallovalmentajaani. Hän muistaa aina kertoa tarinan, että kävelyni alkoi siitä, kun hän sanoi: ”lähde kävelemään”.

Partanen lähti, eikä ole pysähtynyt. Matkaa on pitänyt taivaltaa kilometritolkulla, sillä kävelijää ei tehdä vuodessa parissa.

Moskovan MM-debyytissään 2013 hän oli 41:s, seuraavana vuonna Zürichin EM-kisoissa 18:s ja sen jälkeen Pekingin MM-asfaltilla myös 18:s.

Sitten kaksi julmaa, mutta lajiin niin olennaisena kuuluvaa merkintää: DNF ja DSQ.

Partanen keskeytti Rion olympialaisissa ja hylättiin Lontoon MM-kisoissa.

Partanen demonstroi, miten hänen käsilinjansa nousi MM-kisassa liian ylös. Se kohotti myös hartioita, jonka takia askeleet suuntautuivat yläviistoon ja tekivät kävelemisestä pomppivaa.

Buckinghamin palatsin nurkilta nytkähti liikkeelle prosessi, jonka satoa korjataan nyt.

– Siinä hetkessä en tietenkään pystynyt ajattelemaan, että tällä olisi joku tarkoitus. Myöhemmin tajusin, että hylkäys pakotti meidät tekemään nöyrästi töitä tekniikan eteen.

Vuonna 2018 Partasen kävely on sääntöjenmukaisempaa ja entistä taloudellisempaa.

– Onni onnettomuudessa.



Valmentajana kokenut Kononen

Kehitys on näkynyt konkreettisesti. Partanen starttaa tiistaiaamuna EM-kilpailuun yhtenä mitaliehdokkaana.

Hän käveli maaliskuussa huippuajan 3.44.43 ja on pysynyt kunnossa myös kesällä. Suomalainen ounastelee, että Slovakian kokenut Matej Toth menee menojaan, mutta muista sijoista käydään rajua taistelua.

Rento ja rauhallinen Partanen ei ole moksiskaan siitä, että hänet on nostettu kisojen suomalaistoivoksi.

– Se ei ole tuonut paineita. Ehkä minulla on vain itsevarmempi ja luottavaisempi olo, koska harjoituskausi ja kisat ovat menneet hyvin. Yleensä jännittää enemmän, kun on huonommassa kunnossa. Kun tausta on vahva, olo on levollinen.

Eikä Vallukaan ole kuulemma hehkuttanut turhia. Vallu on tietenkin 1990-luvun kävelijälegenda Valentin Kononen, joka luotsaa Partasta analyyttisen levollisesti, mutta samalla lajin rajut vaatimukset jalkapohjiaan myöten tuntien.

Jos, ja todennäköisesti kun, tiistain lämpötila nousee jopa 33 asteeseen, Kononen voi opastaa Partasta kokemuksen kautta.

– Luulen, että Vallu korostaa minulle järkevää kävelemistä. Kun aloittaa rauhassa, on ainakin voimia jäljellä, kun helotus alkaa.

Eikä Partanenkaan ihan poikanen enää ole.

Miesten ja naisten 50 kilometrin kävely käynnistyy Berliinin EM-kisoissa tiistaina kello 9.35 Suomen aikaa. Suomen joukkueessa ovat mukana Aku Partanen, Aleksi Ojala, Jarkko Kinnunen ja Tiia Kuikka. Elisa Neuvonen osallistuu lauantaina 20 kilometrin matkalle.

Katso yleisurheilun EM-kisojen ohjelma ja suomalaisten suoritusajat.