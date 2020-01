Äimärautio palkittiin Vuoden raviratana – tunnustusta tuli uudelle katsomolle ja tuomaritornille

Oulun Äimärautio palkittiin arvostetulla Vuoden ravirata -pystillä lauantai-iltana pidetyssä Ravigaalassa. Palkitsemisen perusteluissa kehuttiin Äimäraution nousua helmikuussa 2018 roihunneen tulipalon jälkeen entistä ehommaksi Pohjois-Suomen pääradaksi.

Tunnustusta tuli Äimäraution uudelle katsomolle ja tuomaritornille sekä pidennetylle maalisuoralle. Myös radan henkilökunnan innovatiivisuutta ja yhteishenkeä sekä kaviouran kuntoa kehuttiin.

Vuoden ravirata -palkinnon vastaanotti Pohjolan Hevosystävät ry:n puheenjohtaja Kari Eriksson.

– Tämä on suuri kunnia. On hienoa saada tunnustusta tehdystä työstä, ja tämä palkinto kuuluu koko radan väelle ja toimihenkilöille. Meillä on töissä huippuosaajia, Eriksson kiittelee.

Äimärautiolla ravataan seuraavan kerran torstaina 23. tammikuuta.

– Silloin paitsi ravataan myös juhlitaan Vuoden ravirata -titteliä.

Vuoden ravirata -palkinnon saajan valitsi Ravitoimittajat ry. Ravigaala juhli 25-vuotista taivaltaan. Gaala järjestettiin tänä vuonna Tampereella.