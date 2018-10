Aho sykkii Carolinan hienon alkukauden sydämenä

Jääkiekkohyökkääjä Sebastian Aho paaluttaa itseään peli peliltä tiukemmin NHL:n parhaiden pelaajien joukkoon. Ahon, 21, tahti on ollut hirvittävä runkosarjan parin ensimmäisen viikon aikana.

Kärppien kasvatti on tehnyt kuudessa ottelussa Carolinalle pisteet 4+7 ja asemoinut itsensä suomalaisten pistepörssin kärkeen ennen Coloradon Mikko Rantasta (1+7).

Myös Ahon ketjukaveri Teuvo Teräväinen on ollut tehokas, kun laitahyökkääjä on saalistanut pisteet 1+5. Suomalaisten onnistumiset ovat olleet merkittäviä joukkueen kannalta. Carolina on voittanut neljä ottelua kuudesta ja jäänyt pisteittä vain kerran.

- Etenemme ottelu kerrallaan. Homma ei ole vielä valmis vaan haluamme tehdä asiat paremmin joka päivä. Olemme nuori joukkue, ja meillä on opittavaa joka päivä, Aho kertoi Carolinan verkkosivuilla.

Carolina eteni pudotuspeleihin viimeksi vuonna 2009. Nyt joukkue on hyvässä vauhdissa.

- Koko organisaatio on menossa oikeaan suuntaan. Joukkueessa muutama kokenut pelaaja, jotka auttavat paljon nuoria kuten minua, Aho viittasi NHL:n verkkosivuilla kokeneisiin hyökkääjiin Justin Williamsiin ja Jordan Staaliin.

Kiitos näyttöpaikasta

Suomalaisten pistepörssin kärkipäähän on noussut yllätysnimi Henri Jokiharju, joka nappasi pelipaikan Chicagon alakerrasta. Puolustaja on rohmunnut viisi syöttöpistettä.

Yllättäjiin lukeutuu myös Toronton Kasperi Kapanen, jonka Pohjois-Amerikan valloitus on ollut hissiliikettä NHL:n ja AHL:n välillä. Viime kaudella pelipaikka alkoi vakiintua, ja nyt 22-vuotias hyökkääjä haluaa välttää farmin kokonaan. Kapasen kuuden ensimmäisen ottelun pisteet 2+4 olivat kiitos saadusta näyttöpaikasta.

Tulokaspuolustajista Dallasin Miro Heiskanen on ottanut paikkansa ja kellottanut Jokiharjun tavoin yli 21 minuutin peliaikoja. Kokeneista puolustajista Buffalon Rasmus Ristolainen, Dallasin Esa Lindell ja New Jerseyn Sami Vatanen miehittävät suomalaisten peliaikatilaston kärkisijat.

Vire haussa

Aho oli viime kaudella sarjan viidenneksi tehokkain suomalainen Rantasen, Floridan Aleksander Barkovin, Winnipegin Patrik Laineen ja Minnesotan Mikael Granlundin jälkeen. Peräti seitsemän suomalaista ylsi runkosarjassa yli 50 pisteeseen. Ainekset superkauden toistamiseen ovat hyvät, mutta monet hakevat vielä virettään.

Barkov on saalistanut kolmessa ottelussa pisteet 1+1 eikä ole vielä poistunut kaukalosta voittajana. Granlund avasi pistetilinsä viikonloppuna tehoin 1+1. Viime kauden suomalaismaalipörssin kakkonen Erik Haula on osunut lokakuussa vain kerran Las Vegasille. Laineella on viiden ottelun jälkeen pisteet 2+1.

- Meidän täytyy olla parempia joukkueena ja minun parempi pelaajana. Tehtäväni on auttaa joukkuetta voittamaan. Jos pystyn tekemään maalin, se on hyvä homma. Jos en tee maalia, mutta voitamme, sekin on ok, Laine sanoi Winnipegin verkkosivuilla.

