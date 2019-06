AHL-finaalit jäivät Janne Kuokkaselta väliin lonkkaleikkauksen takia – ”Ei tämä mestaruus aivan samalta tunnu”

Oulunsalolaislähtöisestä Janne Kuokkasesta, 21, tuli sunnuntainvastaisena yönä neljäs Oulun alueen American Hockey Leaguen mestari. Aiemmin AHL-mestaruutta ovat juhlineet Kai Suikkanen, Kari Suoraniemi ja Joni Pitkänen.

Pieni kysymysmerkki Kuokkasen mestaruuden ympärillä silti leijuu, sillä AHL:n nimilistassa ei suomalaishyökkääjän nimeä näy.

–Luulisin pelimääräni (48) riittävän, eiköhän siinä ole virhe, Kuokkanen kuitenkin arveli.

Oulunsalolaisen edustama Charlotte Checkers kaatoi farmiliigan viidennessä finaalissa sunnuntainvastaisena yönä Chicago Wolvesin lukemin 5-3 ja voitti Calder Cupin otteluvoitoin 4-1.

– Saarelan Aleksi soitti aamupäivällä ja onnittelin siinä samalla joukkuetta. Siellä kuulosti olevan täysi meno päällä, Kuokkanen naureskeli sunnuntaina suomalaiselta joukkuekaveriltaan saamaansa puhelua.

–Hieno fiilis tietysti on itselläkin, mutta en ole pelannut nyt pariin kuukauteen lonkkaleikkauksen takia. Ei tämä mestaruus siitä syystä aivan samalta tunnu, mutta olen totta kai iloinen joukkueen puolesta.

Carolina Hurricanesin farmijoukkueella oli jalkeilla päättyneellä kaudella taitava ja nuori ryhmä, jossa oli Kuokkasen mukaan loistava joukkuehenki heti alusta saakka.

–Oikeastaan jo syksyllä tiesin, että tällä porukalla voidaan mennä päätyyn saakka.

Ensi kaudella tähtäimessä paikka NHL:ssä

Kevään peleistä sivussa ollut Kuokkanen palasi Ouluun viikko sitten. Hyökkääjän pelit loppuivat jo maaliskuun alussa, sillä hän kävi New Yorkissa lonkkaleikkauksessa saman spesialistin luona, joka operoi tänä keväänä myös Jesse Puljujärven lonkan. Molemmat kiekkotaiturit kärsivät samanlaisesta lonkkavaivasta.

Kesällä lonkkaleikattu kaksikko kuntouttaa itseään Oulussa Kärppien fysiikkavalmentaja Samppa Jaakolan valvovan silmän alla.

Kärppien A-junnuista kauden 2015-2016 päätteeksi Pohjois-Amerikkaan lähteneellä Kuokkasella on vielä ensi kaudella sopimus voimassa Carolina Hurricanesin kanssa. Takana on nyt kaksi kautta farmisarjaa, joten ensi kauden tavoitetta on melkeinpä turha edes kysyä.

–Menen hyvässä kunnossa syksyllä leirille, ja pyrin ottamaan hyvillä näytöillä paikan ylhäältä (NHL-joukkue Hurricanesista), Kuokkanen suunnittelee.

Sitä ennen edessä on monta harjoitusta Oulussa ja lomailua perheen sekä kavereiden kanssa. Kuokkanen on kesällä tuttu näky myös Sarkkirannan laguunin pesäpallokatsomossa.

–Olen KeKin miehiä, eiköhän KeKi tänään kaada Pattijoen, Kuokkanen päättää.