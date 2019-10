AC Oulun päävalmentajana toiminut Mika Lähderinne sai potkut kesken juhannusvapaiden. Takana oli viides peräkkäinen kotiottelu ilman tehtyä maalia, edessä heti tiistaina seuraava peli Raatissa.

Aikaa erottamisesta on kulunut neljä kuukautta ja Lähderinne on saanut asiaan etäisyyttä. Hänen oma johtopäätöksensä on pysynyt samana.