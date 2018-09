AC Oulun hyökkääjä Alberto Alvarado Morin on Oulun oma amigo – "Kun ura on ohi, perustan eläinlääkäriklinikan"

Alberto Alvarado Morin on kotikaupunkinsa Muzguizin suurin urheilutähti. Kun meksikolaisen ura jonain päivänä loppuu, aikoo hän perustaa oman eläinlääkäriklinikan.

Alberto Alvarado Morin on mies, joka erottuu väkijoukosta Oulun katukuvassa. Moni on kysynyt, mistä hän on kotoisin. Kun vastaus on Meksiko, seuraava lause kuuluu: ”Ooo, Meksiko. Huumeet, kokaiini.”

Morin on useat kerrat nostanut kätensä pystyyn ja sanonut, että hän on jalkapalloilija, eikä huumekuriiri.

Eivät suomalaiset häneltä ole olleet häneltä huumeita vailla. Se on vain kuva, joka Meksikosta välittyy ulkomaailmaan.