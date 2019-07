AC Oululle jäi maalijuhlasta käteen tappionmakuinen piste – Mäkelä osui kahdesti, ensimmäinen kotivoitto antaa yhä odottaa

Tää on se missä mennään ja sillä siisti. Pelaajat ovat tän tason pelaajia ja tulokset sen mukasia, Valmentajaa voidaan vaihtaa, mut ei se auta mitään. Turhaa hypetystä , eikö niin aina sanota, että sarjataulukko ei valehtele? Se vissiin seurajohdon ja valkkojen mielestä valehtelee. Hyväksykää totuus älkääkä valehdelko itsellenne mitään nousuhaaveita tms. Jos meidän pelaajat ovat hyviä, niin totuus on että muilla on vielä parempia. Joku aika sitten mentiin loukkaantumisten taakse, nyt ne pelaajat on takas ja tulokset yhtä surkeita. Tpv nousi kakosesta ja on lähes täysin sarjassa ilman mitään vahvistuksia. Olemme 18 p jäljessä kärjestä 13 pelin jälkeen !!!! Kannattaako selittää mitään muuta kuin että me emme osaa täällä tätä hommaa kuin keskinkertaisesti ja sillä siisti.